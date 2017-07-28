В Санкт-Петербурге началось обновление трамвайной сети

В Красногвардейском районе северной столицы начались работы по обновлению трамвайной сети.

По ее маршрутам будут порхать 23 «Чижика» — современных трехсекционных трамвая вместимостью до 370 пассажиров. Общая длина путей составит 14 км.

Проект реализует «Транспортная концессионная компания» на условиях государственно-частного партнерства в рамках заключенного между Правительством Санкт-Петербурга и ООО «ТКК» концессионного соглашения. Организация выполнит проектно-изыскательские работы, непосредственное строительство трамвайной сети и закупку подвижного состава. Объем инвестиций оценивается в 14 млрд рублей.

В результате модернизации конструкции трамвайной сети будет обеспечено снижение вибрации и минимальное акустическое воздействие, которое возникает при взаимодействии подвижного состава с основанием путей. На каждом трамвае установят оборудование, позволяющее точно определять местоположение транспортного средства и скорость его движения. Благодаря передаче этих данных в «режиме реального времени» в диспетчерский центр, «Чижики» будут следовать точно по расписанию.

Функции строительного контроля и технического заказчика осуществляет компания SEVERIN DEVELOPMENT. Она будет сопровождать разработку технической документации, контролировать производство, качество и последовательность работ, а также решать ряд других задач.

Исполнительный директор SEVERIN DEVELOPMENT Трапезникова Ирина Валерьевна рассказывает о данном объекте: «Говоря о проекте строительства трамвайных путей в Санкт-Петербурге, можно выделить следующие его особенности. Укладка рельсового пути осуществляется не на шпальную систему, а на монолитную плиту из фибробетона. Это техническое решение, с одной стороны, обеспечивает плавность хода подвижного состава и за счет снижения вибрации значительно увеличивает срок службы трамвайных путей, а с другой — является более трудоемким и требует тщательного контроля в процессе монтажа рельсов на порталы до момента заливки бетона.

При строительстве трамвайных путей обязателен строгий геодезический контроль их планового и высотного положения, контроль ширины колеи и ширины междупутья. Также немаловажным аспектом является контроль достоверности исполнительной геодезической документации и объемов выполненных работ.

На малых криволинейных участках трамвайных путей предусматривается автоматическая система лубрикации. Она минимизирует износ рельсов и шаблона колес подвижного состава, а также защищает рельсы от коррозии.

Кроме того, большую роль играет так называемая алюминотермитная или бесстыковая сварка рельсов. Она позволяет убрать деформационные зазоры между рельсами, что, в свою очередь, делает проезд более комфортным и уменьшает шум».

Планируется, что реконструкция трамвайной сети будет завершена в IV квартале 2018 года.