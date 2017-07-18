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Лазерная эпиляция - уход и красота для тела!

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27 Июля 2017, 16:51

Женская привлекательность – понятие абстрактное и порой даже противоречивое. Но сложно не согласиться с тем, что любой эстетически приятный образ собирается по крупицам, из мелочей.

Трудно или даже невозможно представить себе обаятельную женщину с отросшим маникюром или грязной головой. То же касается и состояния кожи и ее гладкости. Красивая женщина – это, в первую очередь, ухоженная женщина! Особенное место в уходе за собой занимает борьба с нежелательной растительностью. И если раньше женщины даже и мечтать не могли о том, что можно убрать нежелательные волосы раз и навсегда, то сейчас это стало реальностью, благодаря услуге лазерной эпиляции. 

После экспериментов и проб удалить волосы как можно на дольше (станками, воском, смолой или другими способами), женщины готовы чуть ли не душу продать, чтобы избавится от растительности на теле навсегда. И лазерная эпиляция в Санкт-Петербурге дает такую возможность. Лазер воздействует не только на сам волос, но и на его фолликул, разрушая его, благодаря чему волосы пропадают навсегда. А ваше тело будет гладкое и ухоженное без дополнительных процедур. 
Несмотря на плюсы лазерного удаления волос, у него есть и противопоказания. Перед процедурой необходимо пройти консультацию. 

К нежелательным факторам можно отнести:

1. злокачественные образования на коже;
2. герпес;
3. хронические или грибковые заболевания кожи;
4. беременность;
5. лактация;
6. сахарный диабет;
7. варикоз на любой стадии;
8. болезни сердца.

 

Лицо - это зеркало души

 

Не только тело, но и лицо, а точнее его состояние, играют важную роль в создании целостного образа. И как бы грустно это не звучало, но с возрастом кожа увядает. После 25 лет появляются первые морщинки. А к 35 эти морщинки становятся уже более заметными. Но медицина и косметология идут вперед, давая женщинам возможность быть всегда молодыми и цветущими.

Фотоомоложение лица – это процедура, которая не только уберет возрастные дефекты кожи, но и замедлит появление новых. Благодаря импульсному свету, который широко используется в косметологии, стимулируется выработка новых коллагеновых и эластиновых клеток, что позволяет продлить такую прекрасную молодость. 

Ну и конечно, самое главное, не старейте душой и храните доброту в сердце. Тогда весь ваш образ будет светиться изнутри, а ведь это так важно!

 

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