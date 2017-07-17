Цветы в интернет-магазине

Безразличных к цветам людей нет, есть определенные пристрастия; по внутренней интуиции нравятся те цветы, которые подходят именно данному типу характера и индивидуальности. Поэтому выбирая букет стоит учесть не только событие для этого, но и обратить внимание на значения цветов. Фирма Flowerstudio предлагает более 200 оформленных композиций от небольших символических до элитных. Преимущество интернет-магазина перед уличным:

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Можно сделать заказ заранее. Не спеша познакомиться с каталогом, в выбранную композицию можно внести коррективы, получить дополнительную консультацию. Какое количество цветов в букете, символическое значение каждого цветка, их ароматы - со всем этим знакомы флористы. Букет собирается не чисто механически, это небольшое произведение искусства. Каждая композиция имеет своего автора. Лучше его значение собранного букета не знает никто, название лишь приближает к разгадке.

Общих правил при выборе букета не может быть. Букеты из большого числа цветов дарятся на юбилеи, торжественные даты, важные события или от большого избытка чувств. Небольшой букет воспринимается в подарок с не меньшим удовольствием, чем большой. Вот что означает язык цветов: желтые цветы - непорочную любовь, недавно зародившееся чувство; красный - страстную любовь, яркие эмоции; белые - подчеркнут невинность, чистоту; синие - преданную и верную любовь; сиреневый - доверие.

Каждый цветок в отдельности тоже имеет определенное значение, как и сочетание цветов в букете. В давние времена не принято было разбрасываться словами, напрямую проявлять чувства, поэтому язык цветов был как разговорный. Это касается особенно восточных стран. Сейчас эта наука возрождается. Можно выбрать букет со значением, а можно по зову своего сердца, оно точно подскажет, что понравится любимой девушке или матери. В интернет-магазине композиции с такими названиями, как "Любовь и крылья", "Ангел", "Прелесть" и так далее. Так что романтик будет выбирать букет или прагматик, для каждого найдется композиция, которая заинтересует. Если есть возможность, дарите цветы лично.