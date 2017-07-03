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«Летучий Голландец» Санкт-Петербурга

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21 Июля 2017, 13:33

В настоящее время в Санкт-Петербурге свои услуги предлагает довольно большое количество ресторанов. Особого внимания заслуживает «Летучий Голландец». Какими преимуществами он обладает?

Каждый, кто посещает Санкт-Петербург, однозначно стремится попасть на «Летучий Голландец», который по праву называют визитной карточкой города на Неве.

Сегодня ресторан у воды в Санкт-Петербурге привлекает всех своей самобытностью, изысканным и роскошным видом. «Летучий Голландец» располагает целым ресторанным комплексом, в состав которого входят четыре разного стиля и дизайна заведения.

«Гранд-кафе» манит посетителей своим безупречным стилем и незабываемой теплой атмосферой, где можно провести время с друзьями или романтическое свидание, а также заказать банкет или торжество на 50 мест.

Ресторан «Порто» имеет достаточно большой и вместительный зал на 120 мест и наиболее часто используется для проведения мероприятий, в том числе и свадеб. Именно поэтому проведение свадьбы на корабле «Летучий Голландец» в заведении с выдержанным морским стилем пользуется небывалым спросом, так как дарит молодоженам и гостям невероятные впечатления и ощущения кругосветного путешествия.

«Эрмитаж» - это уютный ресторанчик с изысканным викторианским дизайном. Он подходит для романтических свиданий и проведения свадебных торжеств. Здесь могут разместиться 60 человек и провести незабываемое время в кругу близких и любимых людей.

«Веранда» является летним заведением на 80 мест, где любят проводить молодежные вечеринки, выездные церемонии бракосочетаний и другие торжества. Во время мероприятия видовой ресторан «Веранда» уносит гостей из шумного города в тихие райские места с прекрасными видами, замечательной кухней и невероятно вкусным вином.

«Летучий Голландец» предоставляет сервис на самом высшем уровне, авторскую кухню с огромным разнообразием меню, уютную и комфортную атмосферу и прекрасный вид на окрестности Невы. Любое мероприятие или торжество здесь будет организовано и проведено на самом высоком уровне и с учетом всех пожеланий гостей и заказчиков.

Оформить заявку на такое обслуживание можно на официальном сайте. Для этого необходимо указать контактные данные, дату и время проведения мероприятия, его вид, количество гостей, предпочитаемый ресторан, меню. Дополнительные пожелания, выступления артистов, салюты и прочее обсуждается индивидуально с менеджерами «Летучего Голландца».

Сделайте свой праздник особенным, полным впечатлений и просто незабываемым, подарите себе и своим гостям немного морской романтики!

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