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Порошковые краски изменят ваше представление о ремонте

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20 Июля 2017, 18:51

Одним из самых ненавистных этапов в ремонте является покраска чего-либо.

Сильный запах лакокрасочных материалов нередко вызывает головные боли, а при длительной работе с ней может даже фиксироваться неприятный привкус на языке. Все эти ощущения нам знакомы, поэтому покраска нередко является самым непростым этапом в ремонте. На сайте pulverspb.ru компания Пулвер предлагает совершенно иной подход к этому процессу, используя высококачественные порошковые краски. По качеству получаемого покрытия они могут во много раз превосходить обычные краски, а их экономичный расход порадует низкой себестоимостью выполняемых работ. Одной из самых важных характеристик остается все же их экологичность.

Порошковые краски интересны разнообразием палитры и возможностью подобрать наиболее подходящий вариант фактуры. Именно они являются прорывом в химической промышленности, которая смогла выйти на совершенно новый уровень по представлению безопасного материала для ремонтных работ. Порошковые краски не выделяют вредных летучих соединений, в частности, не требуют применения растворителей для своего применения. Это значительно упрощает работу с ними, создавая максимально благоприятные условия труда. На сайте pulverspb.ru представлены лучшие порошковые покрытия от мировых производителей, даже есть варианты порошковых красок с каучуком. Они отличаются хорошей износостойкостью, экономичностью и безопасностью для человека.

Порошковые краски кардинально меняют ваше представление о покраске, помогая значительно упростить не только процесс, но и сэкономить время на ожидании по сушке и возможности дальнейшей работы с поверхностями. Они могут быть как матовыми, так и глянцевыми, к тому же иметь специальные вкрапления, придающие поверхности выраженности и особую фактуру. На сайте Пулвер pulverspb.ru вы отыщите для себя массу интересных вариантов для создания качественного покрытия.

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