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Отдых в рассрочку: стоит ли брать кредит на отпуск?

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18 Июля 2017, 13:18

Финансисты не рекомендуют брать кредит на отпуск: после приезда необходимость возвращать средства на протяжении длительного срока смазывает все впечатления от отпуска. Но иногда отдохнуть – жизненная необходимость. Оформляют кредиты с такой целью и люди, которые не умеют откладывать.

Когда можно взять кредит на отпуск?

Жизненные ситуации бывают разные. Чаще всего к помощи банков обращаются граждане, которые:

  • Усердно весь год трудились. Если своевременно не отдохнуть, то могут появиться серьезные ошибки. В некоторых компаниях они могут стать причиной для увольнения даже надежного сотрудника.
  • Скоро получат значительную сумму. Вы сделали отличный проект, должны через несколько месяцев получить деньги, но в отпуск отправляют сейчас. В этой ситуации можно не отказывать себе в отдыхе, взять кредит, а уже по возвращению его вернуть.

Кредиты в банках СПб различаются своими процентными ставками и сроками. Вы без проблем сможете подобрать выгодный пакет услуг с учетом суммы, которую планируете получить в ближайшее время.

Если хотите минимизировать сумму кредита, то ответьте себе на 2 вопроса:

  • Можно ли сэкономить на покупках.
  • Как уменьшить сумму кредита.

Если отказаться от сотрудничества с банком не получается, определитесь, как лучше всего его оформить.

Кредит на отпуск: как взять выгодно

Банки делают несколько предложений:

  • Оформить договор непосредственно в офисе турфирмы.
  • Взять целевой кредит на отдых.
  • Воспользоваться потребительским кредитованием.
  • Получить кредитную карту.

В первом случае все просто – вы выбираете пакет тур. услуг, заполняете анкету. Банк в течение некоторого времени оценивает вашу кандидатуру, при положительном решении средства сразу же перечисляет на счет турфирмы. Приготовьтесь к тому, что некоторую часть средств вам нужно все-таки будет внести. Такой вариант оптимально подходит, если вы нашли выгодный горящий тур – вы сможете не упустить его.

Второй вариант – целевой кредит. Вам предстоит сначала определиться с банком, а уже потом отправиться изучать предложения в туристическую фирму. Часто компании заключают дополнительное партнерское соглашение. Поэтому перечень банков, услугами которых вы можете воспользоваться, будет ограничен. При целевом кредитовании вы должны будете истратить средства только на покупку путевки.

Обычный кредит предоставляют все банки. Большое разнообразие программ и условий всегда привлекательно. Если целевой кредит на отпуск чаще предлагают оформить на 3-12 месяцев, то потребительский без проблем растяните на более продолжительное время. Средства же можно использовать не только на оплату путевки, но и на покупки. Банки Санкт-Петербурга предлагают разные суммы, которые зависят от платежеспособности клиента и предоставляемых документов. Но потребительский кредит всегда предоставляется на менее привлекательных процентах, чем целевой.

Кредитная карта или отпуск в рассрочку

Банки выпускают кредитные карты с большим льготным периодом. Поэтому вы сможете съездить в отпуск, при соблюдении некоторых условий вернуть долг без оплаты процентов. Если же вы не уложитесь в срок, то процентная ставка возрастет многократно. При выборе кредитки помните, что лучше всего проводить безналичные расчеты, поскольку за снятие наличных определенная сумма будет сниматься со счета.

Можно воспользоваться и предложениями отпуска в рассрочку. Это выгодно, но нужно внимательно читать условия, поскольку возможно наткнуться на подводные камни такой сделки.

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