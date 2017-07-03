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Где купить участки в Ленинградской области?

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17 Июля 2017, 12:53

Размышляя, о том где купить земельный участок, наверняка, каждый рассчитывает приобрести имущество в уютном местечке, лишенном городской суеты, вредных выбросов и шума. Выбирая место под застройку жилых объектов в дачных поселках потенциальные покупатели желают получить землю с плодородными почвами для ведения сельскохозяйственной деятельности, с чистым воздухом посреди берёзовых рощ, хвойных лесов, с прозрачными прудами, заселенными разными видами рыб. При этом огромным плюсом является развитая социальная структура, наличие инженерных коммуникаций и продуманная транспортная развязка. Такие участки подходят не только для отдыха, но и постоянного проживания. Где же найти настольно драгоценную землю? Ответ: в Ломоносовском районе Ленинградской области.

Земельные участки в поселке Цветочное

Речь идет о привлекательном участке в Ломоновоском районе Ленинградской области, как с точки зрения экологического состояния, так и инфраструктуры. От данного населенного пункта до города всего несколько часов езды на общественном транспорте. В состав поселка входит 36 участков, каждый из которых привлекает хорошим инженерным оснащением и наличием внутренних проездов. В Цветочном даже есть автомобильная стоянка. При этом дачный поселок находится посреди хвойного леса, есть несколько чистых прудов, где можно насладиться плодородной рыбалкой.

Земля в коттеджном поселке Дивная Деревня

Только представьте уютный загородный домик, оснащенный всеми удобствами посреди леса с заливом: чистый воздух, несколько прудов, речка и всего это недалеко от Санкт-Петербурга. Более того, коттеджный поселок с земельными участками Дивная Деревня находится поблизости от таких городов, как Петергоф и Ломоносов, известных своей исторической ценностью. Данный поселок находится в деревне Ломоносовского района под названием Пенники. Включает 8.8 Га земли, предусмотренной под строительство ИЖС. При этом все участки уже подготовлены к возведению домиков для отдыха или постоянного проживания, то есть, оснащены необходимыми коммуникационными сетями и инженерным оборудованием. К достоинствам необходимо отнести и транспортную развязку. Продуманы проезды, есть внутренний въезд в деревню и постоянно ходит общественный транспорт в указанные выше города.

Цены на покупку земли в Ленинградской области

Стоимость приобретения земельных участков на территории Ломоносовского района варьируется в широком диапазоне. Цена зависит от множества факторов, включая целевое назначение, расстояние от города, качество обустройства и т.п. В среднем стоимость земли в коттеджном поселке Дивная Деревня составляет 1100 рублей за квадратный метр. В Цветочном участок на 6 соток можно купить в районе 430 тысяч рублей. Цены также зависят от реализаторов. Предлагаем самые лучшие решения!

 

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