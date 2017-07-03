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Теплообменники Альфа Лаваль – передача тепла по максимуму!

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17 Июля 2017, 12:50

Alfa Laval – один из самых известных поставщиков теплообменного оборудования. Решения бренда характеризуются высоким КПД при передаче тепла и компактными габаритами, что расширяет сферу применения изделий.

Теплообменник пластинчатый Alfa Laval успешно применяется, как в быту, так и на территории промышленных объектов. Цена и качество таких изделий превосходит в несколько раз продукцию аналогичных брендов. А простота обслуживания и ремонта удешевляют содержание таких систем. Alfa Laval – один из самых известных поставщиков теплообменного оборудования. Решения бренда характеризуются высоким КПД при передаче тепла и компактными габаритами, что расширяет сферу применения изделий.

О теплообменнике

Теплообменник – устройство, которое используется с целью передачи тепла от одного теплоносителя к другому. Причем, оба имеют разную температуру. Наиболее эффективным считается пластинчатый вариант, поскольку по пластинам проще и быстрее передается энергия. Основной принцип работы заключается в том, что холодные и горячие потоки воздуха чередуются. Они не смешиваются, но обмениваются теплом между собой.

Где используются теплообменники? Чаще всего это:

    • системы отопления и горячего водоснабжения;
    • системы испарения воздуха и конденсации;
    • вентиляция;
    • металлообработка, машиностроение и металлургия;
    • системы рекуперации тепла и охлаждения.

Характеристики оборудования являются следующими:

    • выдерживает температуру до +180 градусов по Цельсию;
    • произведен из титана и нержавеющей стали, а в составе уплотнений содержится каучук;
    • в комплект входят резиновые уплотнители;
    • в качестве рабочей среды может выступать пар, газ, жидкость.

В продаже доступны теплообменники Альфа Лаваль цена которых полностью окупается в процессе эксплуатации. Модно приобрести устройства крупные, с максимальным расходом и размером теплопередающих поверхностей (до 2000 квадратных метров), а также мелкие варианты с показателем 1 квадратный метр.

Плюсы оборудования

Паяные теплообменники Альфа Лаваль отличаются высокой эффективностью при передаче тепла. Они отличаются компактными размерами и могут устанавливаться даже в небольших помещениях. Надежность и безопасность эксплуатации подтверждены многочисленными испытаниями оборудования. С его установкой, использованием и обслуживанием справится практически любой человек. Есть даже возможность легко разобрать теплообменник и провести его очистку.

Всегда можно изменять конструкцию системы. Она является модульной, и, увеличивая либо уменьшая количество пластин, всегда можно влиять на рабочие параметры теплообменника.

Продукция Alfa Laval – это высококачественные теплообменники по приемлемой стоимости!

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