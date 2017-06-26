  • 5 Июль 2017
USD 06.07.2017 59.5787 +0.3492
USD ММВБ 20:16 59.62440  
EUR 06.07.2017 67.6754 +0.3788
EUR ММВБ 20:16 67.6940  
Нефть($) 05.07.2017 48.10 3.37
Нефть(p) 05.07.2017 2865.74 +216.40

Что следует учитывать, выбирая клининговую компанию

Темы дня

05 Июля 2017, 14:03

Услуги клининга сейчас очень востребованы, причем пользуются ими не только мелкие фирмы, но и владельцы больших помещений, требующих особого ухода. Как правильно выбрать клининговую компанию?

Обращаясь в клининговую компанию, каждый клиент рассчитывает на высокий профессионализм ее сотрудников и отличный итоговый результат. Что нужно учесть, дабы не ошибиться в своих ожиданиях? Всего лишь внимательно изучить перечень услуг, которые предлагает организация.

Комплексный подход – гарантия профессионализма!

Поиски клининговой фирмы можно и нужно проводить в Интернете. На просторах Сети проще всего найти всю необходимую информацию о потенциальном исполнителе:

    • расценки;
    • используемые технологии и оборудование;
    • опыт работы:
    • перечень предоставляемых услуг.

Последний пункт достоин самого пристального внимания. В приоритете выбора – компании, которые готовы предоставить клиенту максимальный перечень услуг: от стандартной уборки квартиры до восстановления мрамора, химчистки мебели. Выбрав такую организацию, человек получит квалифицированного исполнителя для любой «грязной» работы.

В пользу фирмы с большим перечнем услуг свидетельствует тот факт, что для организации такой масштабной деятельности требуется приличный штат и ассортимент оборудования. Обычный частник за такую работу не возьмется – стишком хлопотно. Поэтому в этом секторе «на плаву» держатся исключительно компетентные компании, достойные доверия конечного потребителя.

Стоит ли верить отзывам?

В Сети можно найти массу отзывов практически о любой клининговой компании. Есть мнение, что исключительно положительные оценки деятельности – это подозрительно. Совсем нет, не должны же сотрудники компании намеренно плохо выполнять свою работу, чтобы в интернете для достоверности появились негативные комментарии.

Момент другой: положительным отзывам должно быть наглядное подтверждение. Поэтому на сайтах клининговых компаний имеется раздел «Фотогалерея». Он регулярно пополняется рабочими снимками организации с различных объектов. С помощью таких фото клиентам проще составить личное мнение о сотрудниках и качестве их работы, арсенале используемого оборудования и моющих средств.

На официальном сайте www.etechservice.ru клининговая компания ЕТС представила всю необходимую информацию о своих услугах. На рынке Санкт-Петербурга организация работает с 2004 года. За этот период компания стала надежным клининговым партнером для многих физических лиц и организаций. Главной целью своей работы специалисты ЕТС считают возможность доказать, что в сфере достижения чистоты для них нет ничего невозможного!

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Пресс-релизы2017

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в июле

    Традиционно в самый теплый месяц года Северную столицу заполнят фестивали. Все от классической до электронной музыки и джаза, День Достоевского, речной карнавал, оперный фестиваль на свежем воздухе и многое другое - «Санкт-Петербург.ру» помогает разобраться в насыщенной программе и ничего не упустить.

    читать далее →

    Где в Петербурге и окрестностях покататься на лодке

    Лето заглядывает к нам так редко, что хочется потратить теплые дни не на сериалы и фильмы, а провести их с дорогими людьми среди зелени, цветов и воды - «Санкт-Петербург.ру» предлагает дополнить прогулку в парках романтичной поездкой на лодке.

    читать далее →

    Пять недорогих кафе с летней террасой в Петербурге

    В центре Северной столицы великое множество кафе и баров, в которых можно перекусить на открытом воздухе. «Санкт-Петербург.ру» узнал, в каких из них средний чек не превышает 800 рублей.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Царская одежда: как производят меховые изделия

    «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Семь памятных мест Виктора Цоя в Петербурге

    Путеводитель по памятным местам музыканта в Северной столице.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    05.07.17
    Что следует учитывать, выбирая клининговую компанию
    04.07.17
    Все рестораны, кафе и бары на одном сайте – сервис онлайн-бронирования столиков в ресторанах «ТоМесто»
    03.07.17
    Старинные российские монеты сегодня
    03.07.17
    Универсальность и другие преимущества декоративной штукатурки
    03.07.17
    Лазерная резка металла – разнообразие доступных деталей
    03.07.17
    Обзор интернет-магазина EuroMade
    03.07.17
    Петербургский стоматолог стала чемпионом России на Всероссийском конкурсе профмастерства
    26.06.17
    Какой котел лучше выбрать: настенный или напольный?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm