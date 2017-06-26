Что следует учитывать, выбирая клининговую компанию

Услуги клининга сейчас очень востребованы, причем пользуются ими не только мелкие фирмы, но и владельцы больших помещений, требующих особого ухода. Как правильно выбрать клининговую компанию?

Обращаясь в клининговую компанию, каждый клиент рассчитывает на высокий профессионализм ее сотрудников и отличный итоговый результат. Что нужно учесть, дабы не ошибиться в своих ожиданиях? Всего лишь внимательно изучить перечень услуг, которые предлагает организация.

Комплексный подход – гарантия профессионализма!

Поиски клининговой фирмы можно и нужно проводить в Интернете. На просторах Сети проще всего найти всю необходимую информацию о потенциальном исполнителе:

расценки;

используемые технологии и оборудование;

опыт работы:

перечень предоставляемых услуг.

Последний пункт достоин самого пристального внимания. В приоритете выбора – компании, которые готовы предоставить клиенту максимальный перечень услуг: от стандартной уборки квартиры до восстановления мрамора, химчистки мебели. Выбрав такую организацию, человек получит квалифицированного исполнителя для любой «грязной» работы.

В пользу фирмы с большим перечнем услуг свидетельствует тот факт, что для организации такой масштабной деятельности требуется приличный штат и ассортимент оборудования. Обычный частник за такую работу не возьмется – стишком хлопотно. Поэтому в этом секторе «на плаву» держатся исключительно компетентные компании, достойные доверия конечного потребителя.

Стоит ли верить отзывам?

В Сети можно найти массу отзывов практически о любой клининговой компании. Есть мнение, что исключительно положительные оценки деятельности – это подозрительно. Совсем нет, не должны же сотрудники компании намеренно плохо выполнять свою работу, чтобы в интернете для достоверности появились негативные комментарии.

Момент другой: положительным отзывам должно быть наглядное подтверждение. Поэтому на сайтах клининговых компаний имеется раздел «Фотогалерея». Он регулярно пополняется рабочими снимками организации с различных объектов. С помощью таких фото клиентам проще составить личное мнение о сотрудниках и качестве их работы, арсенале используемого оборудования и моющих средств.

На официальном сайте www.etechservice.ru клининговая компания ЕТС представила всю необходимую информацию о своих услугах. На рынке Санкт-Петербурга организация работает с 2004 года. За этот период компания стала надежным клининговым партнером для многих физических лиц и организаций. Главной целью своей работы специалисты ЕТС считают возможность доказать, что в сфере достижения чистоты для них нет ничего невозможного!