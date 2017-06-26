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Все рестораны, кафе и бары на одном сайте – сервис онлайн-бронирования столиков в ресторанах «ТоМесто»

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04 Июля 2017, 11:46

Сервис создан исключительно для помощи посетителям. Он предоставляет подробную и достоверную информацию о ресторанах, кафе и барах Санкт-Петербурга и еще 17 городов России. Вы легко и быстро сориентируетесь в бесконечных возможностях отлично поесть и приятно провести время.

Сервис «ТоМесто» сотрудничает с 1200 партнерами. Более 1 тыс. человек в день находят для себя подходящее местечко, чтобы поесть и отдохнуть.

Ключевые преимущества

 

По статистике каждый вечер в Санкт-Петербурге появляется одно заведение, в котором предлагаются еда и напитки. Поэтому мы знаем, сколько информации нужно обработать человеку, чтобы быть в курсе событий. А ведь тысячи гостей каждый день приходят в рестораны, чтобы поужинать, отдохнуть или устроить особое мероприятие.

Специально для вас создана подробная карта tomesto.ru - идеальный поисковый ресурс, который систематизирует данные об индустрии общественного питания. Вам не придется перелистывать тысячи страниц сайтов. Отыскать столик с сервисом «ТоМесто» стало увлекательным занятием.

Структура сайта

 

Ресурс разработал удобный каталог, который поможет сориентироваться каждому посетителю:

  1. Главная страница предлагает выбрать город из списка.
  2. Вкладка «Места» позволяет пролистать список ресторанов и ночных клубов. Обрисовка помещений отражает атмосферу заведения и описывает важные особенности. Краткие описания сосредоточивают внимание на важных деталях, чтобы сделать осознанный выбор.
  3. События – эта часть сервиса ориентирована на искателей необычных впечатлений, которые хотят не просто насладиться едой, но и подыскивают особые развлечения или вечеринки.
  4. Во вкладке «Акции и скидки» можно подобрать эксклюзивные предложения от лучших мастеров своего дела. Совместить приятное с полезным: яркие впечатления и доступные предложения.
  5. Новости вводят в курс изменений в сфере ресторанного бизнеса: открытие - новых, изменения меню и расширение услуг - у хорошо известных.
 

Возможности, функции

 

Пользуясь этим интернет ресурсом, вы найдете детальное и лаконичное отображение обстановки заведения. Потрясающего качества фотографии знакомят со стилем с первого взгляда. Поэтому вы найдете именно то место.

Открывая раздел, видно, сколько столиков забронировано и сколько доступно, не теряя времени, вы сразу же заказываете его, заполнив простую форму. Просмотрев веб-страницы, вы узнаете об особенностях меню и развлечений.

Читайте отзывы клиентов и решайте, где и когда насладиться вкусом жизни!

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