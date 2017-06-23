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Универсальность и другие преимущества декоративной штукатурки

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03 Июля 2017, 13:49

Декоративная штукатурка в настоящее время пользуется довольно большим спросом. Какими преимуществами и особенностями она обладает? На что важно обратить внимание при выборе?

Ищете альтернативу традиционным и надоевшим уже обоям? В таком случае декоративная штукатурка разработана именно для вас.

Это специальный отделочный материал, который способен заменить кафельную плитку или обои в интерьере помещения. Он представляет собой состав однородной массы, в который добавляют декорирующие структурообразные элементы, например, мраморную или гранитную крошку, кварцевый песок разного цвета и т.д.

И приобрести подобную продукцию предлагает компания РЕМИКС.

С помощью такого отделочного материала, который в каталоге предприятия представлен в большом ассортименте, сегодня можно создать разнообразное оформление помещений. При этом получится реализовать все свои фантазии. Но самое главное - благодаря своей фактуре материал позволяет скрыть существующие дефекты стен, а также при этом разнообразить цветовое оформление.

Среди многочисленных преимуществ декоративной штукатурки, представленной на сайте http://re-mix.ru, хочется выделить самые значительные:

 

    • универсальность технологии (идеальна для любого помещения вне зависимости от назначения и микроклимата в нем);
    • легкость нанесения;
    • непривередливость к основе (т.е. ее можно наносить на любую поверхность: бетон, дерево, кирпич, металл и т.д., причем она может быть как предварительно подготовлена, так и нет, хотя в первом случае качество нанесения и срок эксплуатации существенно возрастают);
    • отсутствие швов и маскировка (идеально скрывает недостатки стен или потолка, а ее бесшовность позволяет добиться в интерьере целостности);
    • прекрасные тепло-, звуко- и гидроизоляционные свойства (не впитывает запахи, прекрасно моется, а некоторые марки продукции выступают еще и дополнительными теплоизоляционным и звукоизоляционным материалом);
    • экологическая безопасность (данную продукцию производят исключительно из натурального, нетоксичного сырья);
    • устойчивость к возгоранию;
    • термостойкость (не боится резких перепадов температур, допустимый режим эксплуатации практически во всех марках колеблется в диапазоне от -50 до +70);
    • эстетичность (декоративная штукатурка является уже готовым материалом, поэтому для придания эстетичного вида помещению не требуется каких-либо дополнительных работ, достаточно просто правильно нанести выбранную смесь);
    • долговечность – еще одно главное преимущество, так как при соблюдении техники нанесения срок эксплуатации данного материала куда больше обоев.

 

По всем вопросам можно обращаться к профессиональным менеджерам компании, для этого на сайте представлена контактная информация.

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