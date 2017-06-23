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Лазерная резка металла – разнообразие доступных деталей

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03 Июля 2017, 13:34

Лазерная резка металла – услуга, которая в настоящее время пользуется большим спросом. Какими преимуществами и особенностями она обладает? Почему лазерная резка так высоко востребована?

Сегодня существует достаточно много технологий раскройки металла. Каждая из них имеет свои преимущества и недостатки. Причем доступные способы постоянно усовершенствуются, появляются все более инновационные и современные.

Среди таких инноваций можно выделить и лазерную резку металла. На сегодняшний день эта процедура является одной из высокотехнологичных. Она осуществима с применением специального оборудования. Принцип его работы достаточно прост. На поверхность листа металла направляют сфокусированный луч лазера. Он нагревает материал до расплавленного состояния, и тот испаряется.

Металлообрабатывающий завод предоставляет свои услуги по качественной резке металла лазерными установками. Таким образом, есть возможность изготавливать изделия даже самых сложных форм с учетом разнообразных дизайнерских решений.

 

Благодаря данной технологии получаются элементы со всевозможными контурами, при этом точность реза является максимально высокой, а сам процесс характеризуется скоростью и качеством.

 

Применяя лазерную резку металла, можно получать любые изделия из листового материала, а именно:

    • детали торгового оборудования;
    • элементы декора;
    • трафареты;
    • торговые вывески разнообразной оригинальной формы, плюс с качественной гравировкой и т.д.

 

Отметим, что с помощью таких установок можно не только выполнять раскрой материала, но и проводить гравировку на листе металла. А это, в свою очередь, позволяет получать и такую рекламную продукцию, как визитки, таблички, номерки, брелки, бизнес-сувениры и т.д.

 

Благодаря лазерной резке можно работать с такими металлами, как:

    • сталь (нержавеющая и черная);
    • алюминий;
    • медь и латунь;
    • драгоценные металлы и т.д.

 

Причем отметим, что данную технологию применяют еще и для таких материалов, как картон и бумага, пластик, дерево, оргстекло и т.д.

Таким образом, можно выделить несколько преимуществ этого процесса:

 

    • детали получаются очень качественными и аккуратными, при этом края после резки не требуют дополнительной обработки;
    • процесс осуществляется на достаточно высокой скорости, а значит и качество лучше, и производительность высокая;
    • листовой материал очень экономно расходуется, остатков практически не существует;
    • линия реза очень тонкая;
    • можно «кроить» металл любой толщины;
    • отсутствие механического воздействия обеспечивает исключение деформации и брака детали.

Необходимая контактная информация для заказа услуг указана на сайте.

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