Лазерная резка металла – разнообразие доступных деталей

Сегодня существует достаточно много технологий раскройки металла. Каждая из них имеет свои преимущества и недостатки. Причем доступные способы постоянно усовершенствуются, появляются все более инновационные и современные.
Среди таких инноваций можно выделить и лазерную резку металла. На сегодняшний день эта процедура является одной из высокотехнологичных. Она осуществима с применением специального оборудования. Принцип его работы достаточно прост. На поверхность листа металла направляют сфокусированный луч лазера. Он нагревает материал до расплавленного состояния, и тот испаряется.
Металлообрабатывающий завод предоставляет свои услуги по качественной резке металла лазерными установками. Таким образом, есть возможность изготавливать изделия даже самых сложных форм с учетом разнообразных дизайнерских решений.
Благодаря данной технологии получаются элементы со всевозможными контурами, при этом точность реза является максимально высокой, а сам процесс характеризуется скоростью и качеством.
Применяя лазерную резку металла, можно получать любые изделия из листового материала, а именно:
- детали торгового оборудования;
- элементы декора;
- трафареты;
- торговые вывески разнообразной оригинальной формы, плюс с качественной гравировкой и т.д.
Отметим, что с помощью таких установок можно не только выполнять раскрой материала, но и проводить гравировку на листе металла. А это, в свою очередь, позволяет получать и такую рекламную продукцию, как визитки, таблички, номерки, брелки, бизнес-сувениры и т.д.
Благодаря лазерной резке можно работать с такими металлами, как:
- сталь (нержавеющая и черная);
- алюминий;
- медь и латунь;
- драгоценные металлы и т.д.
Причем отметим, что данную технологию применяют еще и для таких материалов, как картон и бумага, пластик, дерево, оргстекло и т.д.
Таким образом, можно выделить несколько преимуществ этого процесса:
- детали получаются очень качественными и аккуратными, при этом края после резки не требуют дополнительной обработки;
- процесс осуществляется на достаточно высокой скорости, а значит и качество лучше, и производительность высокая;
- листовой материал очень экономно расходуется, остатков практически не существует;
- линия реза очень тонкая;
- можно «кроить» металл любой толщины;
- отсутствие механического воздействия обеспечивает исключение деформации и брака детали.
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