Какой котел лучше выбрать: настенный или напольный?

Желание людей наполнить свои дома и квартиры теплом вполне оправданно, так как это залог комфорта и удобства. Поэтому сегодня производители предлагают для покупателей разных категорий большой ассортимент отопительных установок, отличающихся техническими характеристиками.

Без труда можно подобрать экономичное и эффективное в использовании оборудование как для небольших помещений, так и для просторных загородных домов, складских и торговых помещений.

Предложить большой выбор товара от лучших производителей может компания «ВК-ТЕПЛО» - профессиональный поставщик с большим опытом работы. В каталоге на данный момент представлено более 1000 наименований известных во всем мире марок:

Лаворо Эко;

Ferrolli;

Warmos;

Медведь.

Представлено оборудование разной мощности, типа, принципа работы. И если с техническими характеристиками все более понятно, то чаще всего покупатели затрудняются в выборе типа установки. Напольный или настенный газовый котел выбрать для частного дома?

Особенности установок настенного типа

Отличие между этими двумя способами установки есть. Оно заключается во внутреннем устройстве и комплектации агрегата. Навесные модели, которые приобретают все большую популярность, представляют собой готовую к работе тепловую станцию. Она укомплектована всеми необходимыми для бесперебойно и эффективной работы компонентами:

автоматика;

циркуляционное оборудование;

микропроцессорный контроль;

расширительные баки и прочее оборудование.

обладают рядом неоспоримых преимуществ:

относительно небольшой вес, обусловленный использованием облегченных типов металла. Монтаж проходит сравнительно быстро и легко;

компактнее размеры. Возможность установки даже в небольших по площади помещениях.

Сегодня доступно к заказу оборудование настенного типа, использующее турбонаддув, принцип конденсации. Конденсационные настенные котлы расходуют на 15-18% меньше газа, поэтому отличаются экономичностью в использовании.

Преимущества напольных котлов

Основное отличие напольного способа установки заключается в том, что нет ограничений по габаритам и общему весу конструкции. Установка напольных котлов оснащаются объёмными камерами сгорания, поэтому они отличаются высокими показателями производительности. Это лучшее решение для обогрева загородных коттеджей и просторных домов, больших по площади помещений нежилого типа.

Напольные котлы считаются более надежными, так как при изготовлении теплообменника используется толстостенная сталь или чугун. Большой вес данных металлов не позволяет применять их при комплектации настенного оборудования. Срок службы напольных установок может достигать 25-30 лет.

Это только перечень основных отличий. Выбор котла должен сопровождаться не только оценкой его технических характеристик, но и учетом условий эксплуатации и назначения.