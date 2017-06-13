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Где купить все необходимое для скейтбординга?

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26 Июня 2017, 14:19

В настоящее время скейтбординг пользуется довольно большим спросом. Если вы заинтересованы в покупке всего необходимого для этого вида спорта, вам следует обратиться в интернет-магазин.

Скейтбординг – экстремальный вид спорта. Им увлекается молодежь по всему миру. Независимо от того, катается ли скейтер по улице или выполняет сложные трюки, ему нужны специализированные принадлежности. Одно из немногих мест, где можно приобрести все необходимое – DCboardshop по ссылке https://www.dcboardshop.ru/.

Этот интернет-магазин предлагает широкий ассортимент продукции российских и зарубежных производителей. На все категории товаров установлены разумные цены.

Внимание начинающего скейтера привлекут доски, запчасти, аксессуары и одежда. Спортсмены, которые не имеют опыта катания, игнорируют необходимость защиты. Они не носят шлемы, налокотники, наколенники и специальные перчатки. Это продолжается до первой серьезной травмы. После нее о скейтбординге забывают, либо стараются обзавестись средствами, повышающими безопасность катания.

Здесь https://www.dcboardshop.ru/skeytbord/zacshita/ представлен впечатляющий ассортимент защиты:

 

    • Наколенники, налокотники. Продаются отдельно и входят в состав комплектов.
    • Шлемы. Защита головы – приоритет каждого скейтера. Травмы этой части тела наиболее опасны. Они могут возникнуть даже в процессе катания.
    • Перчатки. Специальные пластиковые шайбы, усиленные пальцы и надежные крепления предоставляют возможность проделывать захватывающие трюки без ущерба для кистей.
    • Защитные шорты и футболки. Выбор любителей агрессивной езды. Эта одежда надежно защищает туловище от травм.

 

При подготовке к катанию уделяют повышенное внимание выбору деки. Они варьируются по длине и ширине. Есть модели для лонгбордов.

Помимо физических и механических характеристик многое скейтеры тщательно выбирают дизайн деки. Здесь https://www.dcboardshop.ru/skeytbord/deki/ собрано множество примечательных моделей от ведущих производителей. Эффектный внешний вид дополняется оптимальными параметрами и широким ценовым диапазоном. Благодаря этому каждый скейтер может выбрать наиболее подходящее решение, соответствующее его стилю катания, особенностям конституции и предпочтениям в дизайне.

Прежде чем совершить покупку, нужно собрать максимум информации. Представленные на рынке деки имеют разные характеристики. Варьируется материал, конкейв, упругость, габариты. Они оказывают значительное влияние на комфорт эксплуатации в тех или иных условиях.

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