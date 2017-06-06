  • 23 Июнь 2017
USD 23.06.2017 60.1482 +0.1482
USD ММВБ 12:17 59.90530  
EUR 23.06.2017 67.1495 +0.3515
EUR ММВБ 12:17 66.9260  
Нефть($) 23.06.2017 45.45 +0.38
Нефть(p) 23.06.2017 2733.74 +29.54

Недвижимость на Пхукете

Темы дня

23 Июня 2017, 11:17

Сегодня любая недвижимость на Пхукете – это выгодное вложение. Цены здесь остаются на достаточно низком уровне по сравнению с другими популярными курортами мирового уровня. В то же время за последние годы ценники значительно подросли.

Приобрести дом своей мечты под теплым тропическим солнцем, да еще и получать пассивный доход, выгодно инвестировать и быстро окупить все свои затраты – это именно те причины, по которым сегодня дальновидные обладатели даже небольшой суммы денег приобретают недвижимость на Пхукете. Уютный частный дом, шикарная вилла на берегу или современное жилище в самом центре города могут стать собственностью жителя любой страны.

Как покупать

Задумываясь о приобретении недвижимости в Таиланде, следует учитывать, что местные экономические и правовые тонкости купли-продажи специфичны и могут обернуться как затягиванием процесса, так и значительной экономией. Поэтому лучше искать и оформлять жилье через специализированные компании, такие как на сайте phuketbuyhouse.com, которые имеют большой опыт именно с этими рынками.

Еще одно преимущество работы с подобными агентствами – уверенность в «чистоте» объекта. К сожалению, даже сегодня достаточно сложно выбирать недвижимость в другой стороне. Проверить все через интернет практически нереально, а летать на осмотры слишком дорого. Поэтому такие проверки лучше переложить на агентство, которое предлагает только надежные и действительно выгодные объекты. Кроме того, профессиональный посредник поможет разобраться в принципах ценообразования и подобрать идеальный вариант согласно имеющемуся бюджету.

Что покупать

Сегодня любая недвижимость на Пхукете – это выгодное вложение. Цены здесь остаются на достаточно низком уровне по сравнению с другими популярными курортами мирового уровня. В то же время за последние годы ценники значительно подросли, а потому откладывать такое выгодное вложение не стоит. К тому же, специалисты рынка недвижимости прогнозируют продолжительный и еще более стремительный рост местной недвижимости в цене.

Одинаково хороши и с точки зрения проживания, и с позиций пассивного дохода от аренды, дома и виллы на берегу и в центре города. Одна из особенностей Пхукета – это современная и максимально развитая инфраструктура на всей его площади. Если в некоторых курортах вся жизнь сосредоточена у береговой линии, то Пхукет давно перешагнул эту черту, о чем можно подробнее узнать по ссылке.

Именно этот остров является оптимальным вариантом сложения средств в недвижимость. По сравнению с другими районами Таиланда, здесь наиболее мягкий климат, самые чистые пляжи, наиболее длительный «бархатный» курортный сезон, а туристический сервис здесь соответствует самому высокому уровню, что постоянно привлекает новых туристов.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Пресс-релизы2017

    Лучшее в Петербурге

    Пять развлечений на свежем воздухе в Петербурге

    Увидеть экспозицию музея стрит-арта, посмотреть кино или узнать о городе много нового на бегу. «Санкт-Петербург.ру» подготовил пять полезных развлечений, которые становятся актуальными с приближением тепла в Северной столице.

    читать далее →

    Куда сходить в Петербурге в июне

    «Алые паруса», большой велофестиваль, целое небо воздушных змеев и вертолетов, «Еда на колесах», опера на свежем воздухе и многое другое - в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Семь лучших вариантов активного отдыха в Петербурге

    На стильном велосипеде по центру города, на гидроцикле с ветерком по Неве или в тихом парке на лошадях - какие бы прогулки вы ни предпочитали, «Санкт-Петербург.ру» подобрал для вас идеальные варианты отдыха на свежем воздухе.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Царская одежда: как производят меховые изделия

    «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Кинопленка от Ленинграда до Петербурга: как сегодня выглядят места съемок советских киношедевров

    Многие шедевры советского кинематографа были сняты в городе-герое Ленинграде. «Санкт-Петербург.ру» предлагает посетить места съемок знаменитых фильмов и узнать, как же изменились декорации города за несколько десятков лет. Свет, камера, мотор!

    читать далее →

    Пресс-релизы

    23.06.17
    Недвижимость на Пхукете
    23.06.17
    МФУ от бренда НР
    21.06.17
    Офисная мебель: что обеспечит правильный выбор?
    14.06.17
    Типы и особенности противопожарных металлических дверей
    14.06.17
    История полного восстановления при мышечной дистрофии
    13.06.17
    Квадроциклы напрокат
    08.06.17
    Как цветы влияют на человека?
    06.06.17
    Открытие центра садовых тракторов в Санкт-Петербурге

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm