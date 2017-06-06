Сегодня любая недвижимость на Пхукете – это выгодное вложение. Цены здесь остаются на достаточно низком уровне по сравнению с другими популярными курортами мирового уровня. В то же время за последние годы ценники значительно подросли.

Приобрести дом своей мечты под теплым тропическим солнцем, да еще и получать пассивный доход, выгодно инвестировать и быстро окупить все свои затраты – это именно те причины, по которым сегодня дальновидные обладатели даже небольшой суммы денег приобретают недвижимость на Пхукете. Уютный частный дом, шикарная вилла на берегу или современное жилище в самом центре города могут стать собственностью жителя любой страны.

Как покупать

Задумываясь о приобретении недвижимости в Таиланде, следует учитывать, что местные экономические и правовые тонкости купли-продажи специфичны и могут обернуться как затягиванием процесса, так и значительной экономией. Поэтому лучше искать и оформлять жилье через специализированные компании, такие как на сайте phuketbuyhouse.com, которые имеют большой опыт именно с этими рынками.

Еще одно преимущество работы с подобными агентствами – уверенность в «чистоте» объекта. К сожалению, даже сегодня достаточно сложно выбирать недвижимость в другой стороне. Проверить все через интернет практически нереально, а летать на осмотры слишком дорого. Поэтому такие проверки лучше переложить на агентство, которое предлагает только надежные и действительно выгодные объекты. Кроме того, профессиональный посредник поможет разобраться в принципах ценообразования и подобрать идеальный вариант согласно имеющемуся бюджету.

Что покупать

Сегодня любая недвижимость на Пхукете – это выгодное вложение. Цены здесь остаются на достаточно низком уровне по сравнению с другими популярными курортами мирового уровня. В то же время за последние годы ценники значительно подросли, а потому откладывать такое выгодное вложение не стоит. К тому же, специалисты рынка недвижимости прогнозируют продолжительный и еще более стремительный рост местной недвижимости в цене.

Одинаково хороши и с точки зрения проживания, и с позиций пассивного дохода от аренды, дома и виллы на берегу и в центре города. Одна из особенностей Пхукета – это современная и максимально развитая инфраструктура на всей его площади. Если в некоторых курортах вся жизнь сосредоточена у береговой линии, то Пхукет давно перешагнул эту черту, о чем можно подробнее узнать по ссылке.

Именно этот остров является оптимальным вариантом сложения средств в недвижимость. По сравнению с другими районами Таиланда, здесь наиболее мягкий климат, самые чистые пляжи, наиболее длительный «бархатный» курортный сезон, а туристический сервис здесь соответствует самому высокому уровню, что постоянно привлекает новых туристов.