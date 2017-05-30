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Квадроциклы напрокат

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13 Июня 2017, 13:23

В наше время существует большое разнообразие транспортных средств, который каждый из нас может выбрать в зависимости от своих вкусов и предназначенных целей

Сегодня все большей популярностью пользуется такой вид транспорта, как квадроцикл. Это транспорт, который можно применять как и для работы, так и для необычного и экстремального отдыха и просто для путешествий.Но при выборе мотовездехода у многих возникает вопрос: на что стоит обратить внимание, когда занимаешься выбором этого вида транспорта? И как вообще его выбирать? перед тем, как брать квадроциклы напрокат, необходимо ознакомиться с целым рядом правил, которые в обязательном порядке следует знать.

Для справки: квадроциклы можно использовать для работы, для развлечений, для детей, для охоты и рыбалки, а также для других целей.

ATV

 

Для начала стоит понять, что такое квадроцикл (или ATV). Как правило, это четырехколесный мотовездеход, который оснащен таким рулем, как и у велосипеда, а также специальным сиденьем. В зависимости от количества людей, которые одновременно могут находиться на нем, то он может быть и одноместным, и двухместным. Если же Вы хотите ехать с кем-то или ехать с каким-то грузом, то не Вам не подойдет одноместный тип, потому как это может быть не безопасным для Вас, так как одноместный квадроцикл рассчитан на меньшую нагрузку. В этом случае стоит воспользоваться только услугами двухместного квадроцикла, особенностями которого являются не только возможность перевозить большие по весу грузы, но и возможность плавно «ходить» по различным неровностям и, по сравнению с одноместным, более повышенная устойчивость к опрокидыванию.

Стоит также помнить, что сегодня такой вид транспорта, как квадроцикл, считается внедорожным транспортным средством (согласно федеральным законам). Поэтому для того, чтобы им управлять, нужно быть обладателем специального удостоверение.

Правила

 

Если случится так, что Вас остановил сотрудник ГИБДД (а на это он имеет полное право), то необходимо быть готовым к осуществлению проверки удостоверения. Если же окажется так, что удостоверение отсутствует, то, скорее всего, будет оформлено нарушение.

Но все же многие слышали то, что водительские права на практике никогда не проверяют. Это можно аргументировать тем, что в большинстве случаев на бездорожье никого не встретишь, тем более таких сотрудников. Но все же это не повод не делать удостоверение для управления этим видом транспорта.

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