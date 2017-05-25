Как цветы влияют на человека?

Свежие цветы доставляют эстетическое наслаждение от созерцания, радуя нас своим ароматом и красотой формы. Букет цветов в доме создает уют и гармонию в помещении.

Все знают, что свежие цветы не долговечны, но при этом спрос на них не снижается. Доставка цветов в Санкт-Петербурге заставила людей по-другому взглянуть на покупку букетов, создавая ощущение интриги и неожиданности. С данной услугой можно подарить частичку природы в любое время дня и ночи.

Психологи убеждены, что свежий цветок способен повлиять на нервную систему человека, изменив его настроение и самочувствие. Они даже выделяют цветы-доноры и цветы-вампиры. Первые придают бодрости и подпитывают своей энергетикой, другие же - активно поглощают энергетику, поэтому длительное общение с такими растениями нежелательно. Свежие цветы доставляют эстетическое наслаждение от созерцания, радуя нас своим ароматом и красотой формы. Букет цветов в доме создает уют и гармонию в помещении. Они положительно влияют на физическое и эмоциональное состояние человека.

Не зря же в древности больного человека лечили с помощью живых цветов. Этот метод сохранился и до наших дней. В Китае до сих пор очень популярна цветотерапия, используемая для улучшения различных внутренних органов и расслабления организма.

Ароматы цветов по-своему влияют на организм человека, побуждая каждого из нас к тому или иному действию. Ученые уже давно доказали, что запах, влияющий на систему обоняния может корректировать функции организма. Например, мягкий аромат ромашки успокаивает нервную систему, улучшает сон, снимает психологическое напряжение и нормализует артериальное давление. Запах розы, напротив, развивает творческие способности и создает умиротворенную атмосферу в доме или на рабочем месте, помогая избавиться от головной боли и головокружений. Весенний аромат тюльпанов способствует активности и улучшению настроения, нерезкий запах определенного сорта лилий расслабляет и освежает мысли. Утонченный аромат пионов так вообще помогает справиться с бессонницей, снимает страхи и тревоги. Запах ирисов называют любовным, так как он способен изменить отношения пары. Медовый аромат свежих орхидей освежает и придает сил, именно поэтому многие девушки выбирают этот цветок для букета невесты в столь волнительный день.

Помимо запахов на нервную систему влияет и цвет букета. Цветочные композиции, в которых преобладает красный цвет несет сильную энергетику, повышает общий тонус организма и гормональный уровень, стимулируя физическую активность. Желтые цветы улучшают настроение, проясняют мысли и повышают иммунную систему. Зеленые - помогают человеку сконцентрироваться и освободить организм от негативных эмоций. Букет белых цветов оказывает укрепляющее воздействие на тело и мозг человека.

Теперь можно смело устраивать цветотерапию у себя дома или в офисе, подобрав цветок, способный улучшить ваше самочувствие на данный момент. А доставка цветов в Санкт-Петербурге успокоит нервы и сэкономит ваше время