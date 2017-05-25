Открытие центра садовых тракторов в Санкт-Петербурге

С 31 мая 2017 года в северной столице открыл двери первый шоу-рум садовых тракторов и райдеров. Выставочный центр крупной садовой техники в Санкт-Петербурге открыт федеральным интернет-магазином садовой техники GardenMoto.ru. Уникальность шоу-рума в том, что на его площадях в одном месте представлена техника различных брендов: мировых лидеров и российских производителей. Шведский Husqvarna, американские MTD и Parton, российский «Митракс» - некоторые производители, техника которых представлена. Выбирайте трактор или райдер под свои задачи. Машины собраны - покупатели могут вживую осмотреть, оценить удобство сидения и эргономику техники.

Немного о GardenMoto.ru

Изумрудный газон, аккуратно подстриженные кусты, опрятный вид сада – мечта любого владельца земельного участка. Добиться высоких результатов в уходе за имеющейся территорией помогут высококачественные современные садовые машины. Купить технику для сада в Санкт-Петербурге можно в магазине GardenMoto.

Ассортимент

Витрина интернет-магазина порадует обилием предложений на любой вкус и кошелек. Здесь представлена самая разнообразная садовая техника и инструмент для проведения работ по благоустройству территории.

Красивый газон становится реальностью с приобретением необходимого оборудования. В каталоге можно найти все для ухода за травяным покровом – мотокосы, электрические триммеры, роботизированные газонокосилки, садовые тракторы и другие варианты.

Обработка земли – процесс трудоемкий. Но и его можно существенно облегчить. Достаточно воспользоваться предложениями от GardenMoto. В ассортименте присутствуют различные виды культиваторов, мотоблоки, райдеры. С их помощью выполнить поставленную задачу будет гораздо проще.

Если приходится заготавливать дрова, пилить ненужные ветки и деревья в саду – самый необходимый инструмент можно найти в соответствующем разделе каталога. Бензопилы, дровоколы, пилорамы и другие предложения.

Подача воды – необходимое условие проживания или даже временного нахождения на участке. Для облегчения этого процесса магазин GardenMoto предлагает хороший выбор насосов, мотопомп и комплектующих к ним.

Шуруповерты, дрели, перфораторы, лобзики, граверы – все это прочно прописалось в арсенале современного хозяина. Широкий выбор инструмента - на вкладке «Электроинструмент». Для любого дела найдется свое решение.

Уборка снега – не самая приятная задача. Особенно сложно расчищать большую площадь. Выручит специальная техника. Снегоуборщики помогут расчистить дорогу зимой, а свиперы - подмести территорию летом.

Красота сада напрямую зависит от орошения. Чтобы сократить трудозатраты в этом направлении, достаточно приобрести необходимую технику. В каталоге существует специальный раздел, где можно найти системы полива, дождеватели и многое другое.

Также на сайте можно приобрести генераторы, стабилизаторы напряжения, строительное и климатическое оборудование. Всевозможные запчасти для различных видов техники легко подобрать с помощью виртуальной витрины.

Преимущества покупки в Garden Moto

Магазин садовой техники Garden Moto является представителем всемирно известных брендов – Stihl, Husqvarna, Black+Decker, AL-KO, MTD и других производителей.

Три основных причины приобрести технику в интернет-магазине:

Лучшая цена гарантирована. Если покупатель нашел площадку, где можно купить дешевле, разница компенсируется компанией. Качество товаров подкреплено репутацией брендов. GardenMoto специализируется на садовой технике уже 20 лет и знает толк в продукции различных производителей. Виртуальный магазин имеет тысячи пунктов выдачи товара по всей стране. Многие из них работают на профессиональной основе – технику продемонстрируют, расскажут об особенностях эксплуатации.

Почему так важно использовать специализированную технику для ухода за садом и землей? В первую очередь, это значительно экономит силы. Электроинструмент бережет здоровье хозяина, выполняя за него самую тяжелую работу.

А еще сохраняется самый главный ресурс современного человека – время. Использование техники для сада позволяет сэкономить те самые часы, которые можно провести в кругу близких и друзей.

Магазин GardenMoto заботится о своих клиентах и предлагает передовые решения для комфорта покупателя. Всевозможные акции и специальные предложения каждый день.