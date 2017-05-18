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Онлайн-сервис DocDoc по поиску и записи к врачам в Санкт-Петербурге

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05 Июня 2017, 09:45

Пресс-служба Сбербанка озвучила 25 мая текущего года, что главным госбанком страны было выкуплено 80% акций онлайн-сервиса DocDoc по поиску и записи к врачам. Ресурс DocDoc.ru является лидером в сфере интернет-бронирования медицинских услуг.

Пресс-служба Сбербанка озвучила 25 мая текущего года, что главным госбанком страны было выкуплено 80% акций онлайн-сервиса DocDoc по поиску и записи к врачам. Сумма сделки сторонами не разглашалась, однако известно, что оставшиеся 20% акций остались у основателя и руководителя компании Дмитрия Петрухина, а также миноритариев.

На сегодняшний день ресурс DocDoc.ru является лидером в сфере интернет-бронирования медицинских услуг, охватывая крупные региональные центры России. К системе сервиса подключено более 2 тыс. клиник, благодаря чему поиск нужного специалиста в Санкт-Петербурге, Москве и других федеральных городах не составляет труда. Каталог предложений включает порядка 31 тыс. врачей разной специализации: кардиологов, эндокринологов, стоматологов, инфекционистов и также врачи для детей, например, детские дерматологи https://spb.docdoc.ru/doctor/dermatolog/deti.

Цель проекта – сделать процесс записи на прием к врачу максимально удобным, быстрым и прозрачным. Вся информация, предоставленная в рамках сайта, тщательно проверяется на достоверность и актуальность. Отзывы, оставляемые пациентами, публикуются в полном объеме независимо от степени их положительности. Это позволяет составить объективную и непредвзятую оценку конкретному доктору или оказанной медицинской услуге.

Преимущества сервиса DocDoc:

  • Возможность просмотра расписания приема врачей в онлайн-формате;
  • Мгновенная запись на прием в приемлемое время;
  • Поиск врачей в клиниках, расположенных в адресной близости к пациенту;
  • Подробное информирование о профессиональных заслугах интересующего врача, его образовании, опыте и стаже работы;
  • Возможность оставлять свои отзывы и рекомендации будущим пациентам после посещения доктора;
  • Автоматическое оповещение о запланированном приеме за 24 часа до назначенного времени.

 

Прием врача оплачивается непосредственно в выбранной клинике в соответствии с ее установленными тарифами. За пользование поиском DocDoc плата не взимается. Для постоянных клиентов, а также в период действия акций, предусмотрены скидки. Размер дисконта может достигать до 50% от изначальной стоимости предлагаемой услуги.

В случае если по каким-то причинам найти хорошего дерматолога в Санкт-Петербурге самостоятельно не получается, то на сайте можно воспользоваться помощью операторов в телефонном режиме. За период существования компании около 800 тыс. людей уже воспользовались системой онлайн-бронирования, что говорит о высоком уровне интереса к формату общения «пациент-врач» через интернет.

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