Матрасы Perrino Active

Простому человеку, не специалисту по ортопедическим матрасам, сегодня трудно сориентироваться среди огромного количества производителей и их товаров. Необходимо прочитать несколько десятков статей, посмотреть познавательные видео, а также посетить фирменные салоны не одной компании, чтобы составить собственное представление о том, какой нужен матрас именно ему.

Perrino - это динамично развивающаяся компания, продукция которой представлена как в интернет-магазинах, так и в фирменных салонах во многих торговых центрах. Одна из наиболее востребованных линеек матрасов данной компании – это матрасы серии Актив.

Perrino Active – это коллекция премиальных матрасов в фирменном трикотажном чехле, прошитом серебряной нитью. В качестве наполнителей матрасов используются экологически чистые, безопасные, гипоаллергенные материалы. Такие как натуральный латекс, прессованное кокосовое волокно, эрголатекс (искусственный аналог природного латекса), а также современный материал – мемориформ (пена с эффектом памяти). Пружинные блоки сделаны из прочной высокоуглеродистой стали, в связи с этим матрасы данной серии выдерживают вес 200 кг на одно спальное место. Чехол матрасов выполнен из высококачественной хлопковой трикотажной ткани, с высокой стежкой и прошит серебренной нитью, что обеспечивает надежную защиту от вредных микроорганизмов. Все матрасы линейки Актив имеют съемный чехол, в случае необходимости его можно снять и почистить или заменить на новый.

Отличительной особенностью матрасов Перрино Актив является то, что во многих моделях матрасов не используется кокосовое волокно, при этом само изделие обладает высоким ортопедическим эффектом и умеренной жесткостью, что существенно сказывается на улучшении показателей комфортности.

Большое разнообразие моделей в линейке Актив дает возможность подобрать свой матрас абсолютно любому, даже самому привередливому покупателю. При этом сроки производства не заставят вас долго ожидать готовности своего заказа даже в случае с изготовлением матрасов нестандартного размера, ведь все производство ведется на собственных производственных площадях с применением современного автоматизированного оборудования.