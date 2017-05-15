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Что ждать от рынка б/у автомобилей в Санкт-Петербурге

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30 Мая 2017, 14:14

Как выгодно продать авто в Санкт-Петербурге и ЛО. Анализ рынка б/у автомобилей СПб глазами специалистов компании АВТОЛЕВИН.

Что ждать от рынка б/у автомобилей в Санкт-Петербурге

Ввоз в страну подержанных автомобилей иностранного производства – давно нормальная практика. Ряд государств, занимающих производством автомобилей для мирового рынка, и соседствующих с европейской частью России, заинтересованы в ней как рынке сбыта.

Это те страны, чей автопром шагнул далеко вперед, – и в них, как поставщиках, в свою очередь, заинтересованы российские автопотребители, которые хотят и могут покупать качественные автомобили. В частности, это жители северной столицы.

В России чем больше мы встречаем на улицах иномарок, тем ближе город расположен к границе, в нашем случае – как Санкт-Петербург к Западной Европе. Оттуда прямым потоком ввозятся подержанные иномарки, а уже здесь, в Питере перепродаются несколько раз.

Вторичный рынок автомобилей представляет собой сложную многоступенчатую структуру. Но то, что он будет расти и развиваться – факт. Вопрос как он будет для нас, автолюбителей из Санкт-Петербурга, тема для рассуждения.

Где продаются подержанные машины в СПб?

По объему рынок автомобилей в Питере нисколько не выделяется от ряда других российских городов, а вот по способу продажи – пожалуй. По-прежнему существуют авторынки, по-прежнему есть газеты с объявлениями и порталы автоуслуг, все также автосалоны принимают иностранные автомобили на комиссию. В определенной категории целевых клиентов такие способы сбыта все еще работают.

Несколько обескуражило, что питерцы все больше отдают предпочтение более современным, альтернативным способам продажи. Это не столько связано с выгодой, сколько с мобильностью услуг и конечным выхлопом от совершенной сделки. Что это значит?

Чтобы подготовить сделку с покупкой или продажей авто, необходимо время, которого очень часто попросту нет. Как нет и необходимых знаний в юридических аспектах купли-продажи. Нет гарантий безопасности, когда каждый второй «покупатель» может оказаться мошенником. Подобные доводы все больше склоняют жителей Санкт-Петербурга продавать авто через специализированные компании, такие как АВТОЛЕВИН, которые могут предложить ряд услуг.

В том числе:

  • trade-in
  • выкуп авто СПб
  • прием на комиссию
  • сложные случаи с кредитными или нерастаможенными авто.

Качество автомобильного рынка

В Санкт-Петербурге и других городах России, ближе всего расположенных к западным границам, на порядок выше техническое состояние автомобилей европейского производства. Связано это с тем, что иномарки не имеют пробега по России. В отличие от японских авто, которые проделали путь через всю страну.

Таким образом, Питер в этом отношении является привлекательным рынком сбыта подержанных авто. Понимая это, многие россияне едут в северную столицу или Москву, чтобы подобрать себе подержанную иномарку, которая, по идее соответствует качеству, заявленному производителем.

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