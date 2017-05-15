Как правильно делать ставки

Спортивные ставки – это своего рода соревнование, которое дает ничуть не меньше острых ощущений и позволяет болельщикам буквально участвовать в том, что происходит на лучших стадионах мира. Но ставки – это еще и прекрасная возможность получить дополнительный доход. Именно поэтому к выбору букмекера стоит подойти со всей серьезностью.

Крупнейшие компании

В тех странах, где ставки на спортивные игры не запрещены, всегда есть некоторое количество компаний, которые ведут данную деятельность официально. Такие букмекерские конторы открыто рекламируют себя и имеют сеть офисов, принимают платежи в самых различных видах. Они являются самыми надежными партнерами в деле заработка на спортивных ставках. Каждый клиент имеет право проверить лицензию и разрешение на работу, и этим стоит пользоваться. Такие организации всегда имеют высокий уровень платежеспособности, а игрок может быть уверен, что контора не испарится бесследно после очередной серии ставок.

Каждый год составляются особые рейтинги букмекеров, которые публикуются открыто в интернете. К примеру, сегодня в числе лидеров оказывается известный Фонбет, более молодой Леон и опытная Лига Ставок со своей многолетней историей. Конечно, у этих букмекеров гораздо больше клиентов и конкуренция для каждого игрока оказывается существенной, но это лишь небольшая плата за надежность и официальные гарантии.

Виртуальные ставки

Активно развиваются и он-лайн букмекеры, которые вообще не имеют обычных офисов и работают исключительно в интернете. Их преимуществом является небольшой размер комиссии и огромный выбор вариантов ставок. Как правило, крупный букмекер такого типа принимает прогнозы не только на международные соревнования и матчи известных лиг, но и на местные игры, на отборочные и квалификационные встречи. Для тех, кто по-настоящему увлекается спортом, это будет интересно и полезно.

Один из известных букмекеров в сети – Париматч. Эта компания принимает ставки исключительно от совершеннолетних лиц и дает высокие гарантии выплат в срок. При этом каждый игрок имеет возможность вносить депозит и получать выигрыш при помощи одной из многочисленных платежных систем. Это и банковские карты, и киви-терминалы, и даже редко встречающиеся электронные кошельки. Для полноценного доступа к ставкам следует регистрироваться на сайте интернет-букмекеров, а затем уже в личном кабинете заводить депозитный счет и делать прогнозы.