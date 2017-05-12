Как организовать водоотведение с кровли

Организация водоотведения с кровли продлит срок эксплуатации здания. Преимущества процедуры:

защита фасадной отделки здания;

защита фундамента и отмостки здания;

дополнение общего вида (наружные системы выглядят декоративно, обеспечивая улучшение эстетического восприятия сооружения).

Для реализации водоотведения используются желоба, воронки и трубы для вертикального слива. Систему можно дополнить отводящей воду от основания ливневой канализацией или точечными приемниками, собирающими дождевую и талую жидкость в специальные емкости. Комплексные решения востребованы в низинах, на территориях с высоким уровнем грунтовых вод и подвижными грунтами. Жидкость не будет скапливаться в районе фундамента и разрушать его, сокращая срок эксплуатации сооружения.

Скатные кровли

Самый простой вариант организации водоотведения доступен владельцам домов со скатными кровлями. Его можно установить или заменить на любом этапе существования объекта (от строительства до эксплуатации). Это обусловлено тем, что на скатных кровлях преимущественно наружные системы водоотведения. На специальные карнизы, крючки и другой крепеж устанавливаются желоба с достаточной пропускной способностью. Они могут объединяться по периметру для слива воды в одну воронку. Если позволяют финансовые возможности, точки отведения можно установить на каждом углу здания.

Для устройства наружного водоотведения используют системы из следующих материалов:

металл с полимерным покрытием. Выразительный, долговечный, практичный вариант. Металлические изделия имеют довольно большой вес, поэтому крепеж должен быть максимально надежным и учитывать снеговую, ветровую, дождевую нагрузки. Полимерное покрытие обеспечивает надежную защиту от коррозии и длительную эксплуатацию;

пластик с компенсационными вставками на соединениях. Материал имеет гладкую поверхность, обеспечивающую беспрепятственное скольжение воды, листьев и другого мусора. Пластиковые желоба представлены в широкой цветовой гамме. Они имеют меньший вес по сравнению с металлическими аналогами, но обладают достаточной прочностью для сопротивления нагрузкам. Пластик склонен расширяться и сжиматься под воздействием температур. Поэтому на стыках устанавливают компенсационные вставки, обеспечивающие герметичность конструкции. Данное решение имеет более доступную стоимость, чем система из металлических элементов.

Что учитывают при проектировании водоотведения:

площадь кровли;

объемы осадков;

архитектурные особенности здания;

устройство дренажной системы.

Водоотведение с плоских кровель

Организовать отведение воды с плоских кровель может быть труднее. Если жидкость не убирать, она разрушает поверхностный битумный слой, вымывает частицы покрытия и может сильно повредить всю крышу. Поэтому организация водоотведения на таких кровлях – важнейшая задача.

В зависимости от конструктивных особенностей объекта и места его расположения выбирают 1 из возможных вариантов:

наружная система. Желоб закрепляется с учетом уклона кровли на торцевой поверхности здания. Его можно установить в любое время и впоследствии модернизировать. Такое решение подходит для территорий, где нет сильных заморозков, или не рассчитанных на зимнюю эксплуатацию зданий;

внутренняя система. Приемники устанавливаются в самой кровле. Отведение осуществляется через вмонтированные в стены трубы. Реализация такой конструкции доступна на этапе строительства здания. Она подходит для объектов, эксплуатируемых в любое время года. Прогрев стен не даст образоваться пробке в трубах.

Для небольших хозяйственных построек до двух этажей с плоской кровлей допускается наружное неорганизованное отведение без установки желобов и других элементов.