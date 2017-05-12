  • 25 Май 2017
USD 26.05.2017 56.0701 +-0.2042
USD ММВБ 18:16 56.02270  
EUR 26.05.2017 63.0116 +0.0913
EUR ММВБ 18:16 62.9860  
Нефть($) 25.05.2017 53.66 0.52
Нефть(p) 25.05.2017 3008.72 +18.30

Как организовать водоотведение с кровли

Темы дня

25 Мая 2017, 18:38

Организация водоотведения с кровли продлит срок эксплуатации здания. Преимущества процедуры:

  • защита фасадной отделки здания;
  • защита фундамента и отмостки здания;
  • дополнение общего вида (наружные системы выглядят декоративно, обеспечивая улучшение эстетического восприятия сооружения).
 

Для реализации водоотведения используются желоба, воронки и трубы для вертикального слива. Систему можно дополнить отводящей воду от основания ливневой канализацией или точечными приемниками, собирающими дождевую и талую жидкость в специальные емкости. Комплексные решения востребованы в низинах, на территориях с высоким уровнем грунтовых вод и подвижными грунтами. Жидкость не будет скапливаться в районе фундамента и разрушать его, сокращая срок эксплуатации сооружения.

Скатные кровли

 

Самый простой вариант организации водоотведения доступен владельцам домов со скатными кровлями. Его можно установить или заменить на любом этапе существования объекта (от строительства до эксплуатации). Это обусловлено тем, что на скатных кровлях преимущественно наружные системы водоотведения. На специальные карнизы, крючки и другой крепеж устанавливаются желоба с достаточной пропускной способностью. Они могут объединяться по периметру для слива воды в одну воронку. Если позволяют финансовые возможности, точки отведения можно установить на каждом углу здания.

Для устройства наружного водоотведения используют системы из следующих материалов:

  • металл с полимерным покрытием. Выразительный, долговечный, практичный вариант. Металлические изделия имеют довольно большой вес, поэтому крепеж должен быть максимально надежным и учитывать снеговую, ветровую, дождевую нагрузки. Полимерное покрытие обеспечивает надежную защиту от коррозии и длительную эксплуатацию;
  • пластик с компенсационными вставками на соединениях. Материал имеет гладкую поверхность, обеспечивающую беспрепятственное скольжение воды, листьев и другого мусора. Пластиковые желоба представлены в широкой цветовой гамме. Они имеют меньший вес по сравнению с металлическими аналогами, но обладают достаточной прочностью для сопротивления нагрузкам. Пластик склонен расширяться и сжиматься под воздействием температур. Поэтому на стыках устанавливают компенсационные вставки, обеспечивающие герметичность конструкции. Данное решение имеет более доступную стоимость, чем система из металлических элементов.
 

Что учитывают при проектировании водоотведения:

  • площадь кровли;
  • объемы осадков;
  • архитектурные особенности здания;
  • устройство дренажной системы.
 

Водоотведение с плоских кровель

 

Организовать отведение воды с плоских кровель может быть труднее. Если жидкость не убирать, она разрушает поверхностный битумный слой, вымывает частицы покрытия и может сильно повредить всю крышу. Поэтому организация водоотведения на таких кровлях – важнейшая задача.

 

В зависимости от конструктивных особенностей объекта и места его расположения выбирают 1 из возможных вариантов:

  • наружная система. Желоб закрепляется с учетом уклона кровли на торцевой поверхности здания. Его можно установить в любое время и впоследствии модернизировать. Такое решение подходит для территорий, где нет сильных заморозков, или не рассчитанных на зимнюю эксплуатацию зданий;
  • внутренняя система. Приемники устанавливаются в самой кровле. Отведение осуществляется через вмонтированные в стены трубы. Реализация такой конструкции доступна на этапе строительства здания. Она подходит для объектов, эксплуатируемых в любое время года. Прогрев стен не даст образоваться пробке в трубах.

Для небольших хозяйственных построек до двух этажей с плоской кровлей допускается наружное неорганизованное отведение без установки желобов и других элементов.

 
По материалам - http://www.standartpark.ru/catalog/krovelnyy-vodootvod/

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Пресс-релизы2017

    Лучшее в Петербурге

    Солнце и лебедь: пять необычных фонтанов Петербурга

    Многие фонтаны Северной столицы построены еще в 17 и 18 веках, однако они продолжают появляться и по сей день - «Санкт-Петербург.ру» рассказывает истории самых «молодых» фонтанов города на Неве.

    читать далее →

    Петербургская царь-рыба: где можно попробовать корюшку

    Безлимитная корюшка за фиксированную сумму, специальное сет-меню из четырех блюд, корюшка из домашней коптильни и многое другое - сезон любимой рыбы в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Пять развлечений на свежем воздухе в Петербурге

    Увидеть экспозицию музея стрит-арта, посмотреть кино или узнать о городе много нового на бегу. «Санкт-Петербург.ру» подготовил пять полезных развлечений, которые становятся актуальными с приближением тепла в Северной столице.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Царская одежда: как производят меховые изделия

    «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Land Rover: вдохновляясь штормом

    Экстремальный заезд по бездорожью в условиях шквалистого ветра и ледяного ливня показал: британский внедорожник Land Rover крепко «дружит» с законами природы и потому оценивает бурю как штатную ситуацию. Об особенностях штормового офф-роуд тест-драйва – в фоторепортаже «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Кинопленка от Ленинграда до Петербурга: как сегодня выглядят места съемок советских киношедевров

    Многие шедевры советского кинематографа были сняты в городе-герое Ленинграде. «Санкт-Петербург.ру» предлагает посетить места съемок знаменитых фильмов и узнать, как же изменились декорации города за несколько десятков лет. Свет, камера, мотор!

    читать далее →

    Пресс-релизы

    25.05.17
    Использование георешетки в процессе благоустройства приусадебных участков
    25.05.17
    Как организовать водоотведение с кровли
    18.05.17
    Мультимедийные проекторы: виды, характеристики и функции
    15.05.17
    Тюменский филиал службы доставки «Перчини» дарит пиццу при заказе на сумму от 1300 рублей
    15.05.17
    Про моделей: какую они играют роль?
    15.05.17
    Depositphotos.com – неиссякаемый источник оригинальных фотоматериалов
    12.05.17
    Ремонт техники Apple: от диагностики до устранения проблемы не пройдет много времени
    12.05.17
    Международное агентство помогает найти долгожданное счастье

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm