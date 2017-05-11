Мультимедийные проекторы: виды, характеристики и функции

Проектор – прибор, воспроизводящий на большой экран информацию с электронного, пленочного или другого полупрозрачного носителя. Сама технология проецирования картинки с помощью проходящего потока света известна давно. Она широко использовалась еще в «аналоговую эру». Классические варианты проекторов применялись на конференциях, лекциях, презентациях и других подобных мероприятиях с большим количеством участников (зрителей). Это были оверхед-проекторы (кодоскопы) и слайдовые (диапроекторы). Более современные модели этих приборов существуют и сейчас, но из-за крупных размеров (у кодоскопов) и ограниченной функциональности они заметно уступают в популярности другим приборам-визуализаторам.

Мультимедийные проекторы – самые современные приборы в этой группе устройств. Благодаря своей компактности и универсальности он могут использоваться не только для демонстрации статичных изображений во время презентаций, лекций, интерактивных уроков, но также для просмотра видео (в том числе фильмов в домашних кинотеатрах), создания рекламных и информационных инсталляций большого размера, проведения крупных массовых мероприятий (концертов и др.). Постоянное совершенствование технических характеристик мультимедиа-проекторов и добавление новых функций все больше расширяет сферу их применения.

Принцип работы мультимедийного проектора

Основной принцип по которому работают все проекторы – это передача (проецирование) на экран с многократным увеличением изображения с оригинального носителя. В случае с аналоговыми приборами принцип действия заключается в следующем: сквозь прозрачное (в той или иной степени) изображение проходит поток света и, благодаря различиям в проницаемости фрагментов разного цвета, на экран передается такая же картинка, но в «рассеянном» (увеличенном) виде.

В цифровых приборах исходными данными служат файлы, хранящиеся на цифровом носителе либо отдельном устройстве. С помощью встроенных входов к современным мультимедиа-проекторам можно присоединить ноутбук, планшет, камеру, компьютер. Также информацию можно транслировать с любой карты памяти или диска. Передача цифрового сигнала происходит разными способами и зависит от технологии, которая применяется в конкретном устройстве.

CRT (Cathode Ray Tube) - cамая первая технология, которая используется уже несколько десятков лет, Причем не только в проекторах, но и в телевизорах, мониторах и других приборах-визуализаторах. В ее основе – электронно-лучевая трубка (ЭЛТ), прообраз которой был запатентован еще в начале XX в. Испускаемый трубкой поток электронов попадает на экран кинескопа, покрытый люминофором, вещество начинает светиться соответствующим образом и передает изображение уже на большой экран – телевизионный, демонстрационный и любой другой. Для получения таким образом цветного изображения в проекторе должны быть установлены три ЭЛТ (кинескопа) для лучей красного, зеленого, синего цветов. Современные производители ЭЛТ используют свои запатентованные технологии, чтобы увеличить эффективность (мощность потока электронов) трубок, а с ней и качество изображения. Оно получается достаточно четким, контрастным и отвечает современным требованиям к подаче материала. Но приборы с CRT-технологией имеют существенный недостаток: большой вес, ограниченный уровень яркости (100-300 ANSI-лм), как следствие – необходимость затемнять помещение для лучшей визуализации изображения. Кроме того, требуется точная настройка прибора для получения максимального качества картинки или видео на выходе.

LCD (Liquid Crystal Display) - намного более современная технология, которая активно развивается и совершенствуется. В ее основе лежит принцип, похожий на действие классических проекторов, где световой поток проходил сквозь пленочный носитель. Только в цифровом варианте роль такого носителя выполняют панели из жидких кристаллов, состоящие из множества электронных элементов – пикселей. Исходное изображение с помощью специальных зеркал разбивается на 3 цветовых потока – красный, зеленый, синий. Каждый поток направляется на «свою» ЖК-матрицу, обрабатывается и далее поступает в призму. Там все три слоя с матриц вновь складываются, и объектив прибора выдает на экран яркую и четкую картинку. Поскольку размеры матриц (жидкокристаллических панелей) несоизмеримо меньше, чем лучевых трубок (их диагональ всего 0.7-1.8 дюйма), то и LCD- проекторы – компактные и легкие приборы, простые в эксплуатации и, одновременно доступные по цене. Они выдают изображение идеальной четкости, хотя она постоянная в каждом приборе и зависит о разрешения (количества пикселей) встроенных ЖК-панелей. Их недостатками можно считать ограниченный срок жизни матрицы, возможность появления дефектных «мертвых» пикселей, меньшую контрастность в передаче оттенков черного цвета сравнительно с CRT.

DLP (Digital Light Processing) - технология была испытана в производстве проекторов в 1994 году американской компанией Texas Instruments. Ее разработчиками в итоге была создана собственная организация – Digital Projection Ltd., ставшая исключительным правообладателем и поставщиком DMD (Digital Micromirror device) на мировой рынок электроники. В основе технологии – тоже три матрицы, но состоят они не из силиконовых кристаллов, а из микрозеркал. Таким образом, световой поток проходит от лампы до объектива не напрямую, а отражаясь от элементов матрицы. Светлые точки изображения – лучи света, прошедшие напрямую от зеркал в объектив и далее – на экран. Темные (черные) – еще и через светопоглотитель. Цветное изображение формируется, когда световой поток до попадания на матрицу, проходит через красный, зеленый, синий (RGB) фильтры. Преимущества этой технологии относительно LCD – еще большая легкость и компактность, высокая контрастность, долгий срок службы и минимальное техническое обслуживание. Недостаток – меньшая цветовая насыщенность (именно в офисных и коммерческих проекторах, в дорогих домашних моделях он уже устранен). Но в целом DLP и LCD проекторы обеспечивают примерно равное высокое качество изображения.

LCoS (Liquid Crystal on Silicon) – технология, которую в различных вариантах используют в производстве проекторов компании Sony и JVC. Она сочетает в себе черты LED и DLP, поскольку в качестве матриц используются жидкокристаллические панели, но в объектив попадает не сквозное, а отраженное от них изображение. Существует две модификации этой технологии: D-ILA (принадлежит компании JVC) и SXRD (запатентована Sony). Преимущества LCoS перед LED и DLP проекторами: максимально возможное разрешение изображения, большее заполнение рабочей поверхности матрицы за счет минимальных промежутков между кристаллами, наличие охлаждающего слоя в конструкции, а, значит, возможность использовать самые мощные источники света. Такие проекторы относятся к классу профессионального оборудования и обеспечивают лучшее качество изображения.

Лазерные проекторы по принципу работы похожи на CRT. Только изображение на дисплей подают лучи лазера, а не электронно-лучевой трубки. Поскольку потребление мощности у него минимальное, а срок службы лазера фактически не ограничен, такие приборы очень экономичны, просты в обслуживании и выдают изображение отличного качества, с разрешением вплоть до Full 1080 HD. Кроме того, лазерный проектор способен передавать картинку на большой экран, располагаясь всего в нескольких десятках см от него. Это возможно благодаря встроенному короткофокусному объективу и делает сам прибор практически не заметным для зрителя. Недостатком лазерной технологии является меньшая, по сравнению с остальными, яркость и достаточно высокая цена.

Технические характеристики

Основные характеристики, которыми различаются мультимедиа-проекторы (помимо технологии проецирования изображения) это:

разрешение (разрешающая способность матрицы),

мощность светового потока,

габариты (вес).

От разрешения проектора зависит, насколько четким будет изображение на демонстрационном экране. Чем больше пикселей (кристаллов) или микрозеркал в составе матрицы, тем лучше будет итоговая картинка. Технологии LED, DLP, LCoS постоянно развиваются и конкурируют между собой, поэтому проекторы всех трех типов в целом обладают похожими характеристиками по этому параметру. Максимально высокое разрешение – у CRT-проекторов.

Чем выше разрешение проектора, тем выше и его цена. Перед покупкой прибора имеет смысл разобраться, какие цифры будут наиболее целесообразными для тех условий, где планируется его применять. Вот стандартные рекомендуемые параметры разрешения проекторов для разных видов исходного материала:

тексты:

с крупными буквами, простые графические изображения и компьютерные презентации – 800х600

с мелким шрифтом, таблицы Excel, сложная графика (например, проектирование) – 1024х768

видеофайлы, в том числе фильмы на DVD. с выводом на экран:

диагональю до 3 м - 800х600.

диагональю 3 м и более - 1024х768

подробные инженерные чертежи, географические карты – 1280х1024.

Для наилучшего отображения картинки на экране должны совпадать разрешения проектора и носителя исходной информации. Именно второе устройство придется настраивать, поскольку у проекторов номинальное разрешение всего одно.

Мощность светового потока измеряется в люменах и зависит от ламп, используемых в проекторе. В лазерных проекторах этот параметр определяется не лампой, а собственно лазером как альтернативным источником света и как раз здесь он проигрывает большинству моделей с иной технологией проецирования.

В современных мультимедийных проекторах чаще всего используются различные газоразрядные лампы. Суммарная мощность прибора может быть от нескольких десятков люменов (супер компактные модели) до десятков тысяч (до 25000-30000 лм в стационарных профессиональных моделях для больших помещений). В среднем для проведения презентаций в офисе или интерактивных школьных занятия максимально необходимая мощность светового потока составляет 10000 лм.

Как правило, проекторы имеют несколько уровней настройки светового потока (яркий, естественный, презентационный). Правильная настройка позволяет экономить ресурс лампы и показывать комфортное для глаз изображение, в том числе, в зависимости от освещенности помещения и качества демонстрационного экрана.

Габариты проектора и его вес зависят как от технологии проецирования, так и от максимальной мощности. Из офисных моделей самыми крупными размерами обладают CRT-проекторы, которые в современных условиях используют только в качестве стационарных профессиональных приборов. Естественно, что для крупных общественных и развлекательных мероприятий существуют и крупные LСD или DLP проекторы, которые за счет большого количества ламп должны обеспечивать максимальные размеры и яркость картинки.

Дополнительные характеристики и функции

Для обеспечения максимальной эффективности работы и оптимального качества изображения современные мультимедийные проекторы комплектуются:

различными входами и разъемами для подключения внешних устройств (HDMI, VGA, USB),

выходными отверстиями для передачи данных на другие устройства (VGA),

объективами с переменным фокусным расстоянием (короткий фокус позволяет расположить проектор максимально близко к экрану),

устройствами беспроводной связи для управления работой и передачи данных,

устройствами для поддержки 3D и HDTV изображения,

встроенными громкоговорителями,

лазерной указкой, пультом Д/У

и другими полезными опциями.

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