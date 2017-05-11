Тюменский филиал службы доставки «Перчини» дарит пиццу при заказе на сумму от 1300 рублей

Теперь клиенты могут вкусно пообедать или поужинать любимым блюдом еще выгодней, ведь при покупке на сумму 1300 рублей или более ароматная пицца «Портобелло» идет в подарок.

Тюменская служба доставки пользуется особой популярностью среди гостей города – курьеры доставляют горячие блюда даже в гостиницы. К тому же в меню ресторана большой выбор сытных и полезных лакомств. Среди них:

настоящая итальянская пицца – как по традиционным рецептам, так и по авторским;

различные виды пасты с возможностью выбора сорта используемых макарон;

хумус, лазанья и прочие горячие блюда;

легкие супы, приготовленные по средиземноморским рецептам;

салаты;

десерты;

напитки, в том числе и свежий морс от поваров ресторана.

Компания «Перчини» – это доставка пиццы в Тюмени, работающая без выходных. Заказы принимаются с 10 до 21 часа, с понедельника по четверг. По пятницам и выходным оформить заявку можно до 23 часов. Это ценят особенно, те, кто приехал в командировку или на отдых и не имеет времени на походы в заведения общепита.

Ресторан гарантирует, что лакомства будут горячими и свежими по приезду. Это возможно благодаря внимательному выбору только свежих продуктов, приготовлению непосредственно перед отправкой и использованию специальных термосумок.

Все блюда будут на столе клиента в течение часа в зависимости от зоны доставки и актуальной ситуации на дороге. Более точную информацию обязательно сообщает менеджер компании. Помимо доставки курьером клиентам предлагается самовывоз своего заказа из ресторана. В таком случае предоставляется десятипроцентная скидка.

Сумма минимального заказа – 500 рублей. Но при покупке готовой еды на 1300 или более рублей к заказу можно получить пиццу «Портабелло» диаметром 23 см. Для этого при оформлении заказа через сайт или мобильное приложение необходимо нажать кнопку «Получить подарок».

Контактная информация: Служба доставки «Перчини», г. Тюмень. ООО «Кухня-72», телефон доставки: 8-800-2345-008 Официальный сайт: http://tumen.dostavka-perchini.ru