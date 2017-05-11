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Тюменский филиал службы доставки «Перчини» дарит пиццу при заказе на сумму от 1300 рублей

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15 Мая 2017, 21:34

Служба доставки «Перчини» в городе Тюмени предлагает заказ пиццы с доставкой на любой адрес.

Теперь клиенты могут вкусно пообедать или поужинать любимым блюдом еще выгодней, ведь при покупке на сумму 1300 рублей или более ароматная пицца «Портобелло» идет в подарок.

Тюменская служба доставки пользуется особой популярностью среди гостей города – курьеры доставляют горячие блюда даже в гостиницы. К тому же в меню ресторана большой выбор сытных и полезных лакомств. Среди них:

  • настоящая итальянская пицца – как по традиционным рецептам, так и по авторским;
  • различные виды пасты с возможностью выбора сорта используемых макарон;
  • хумус, лазанья и прочие горячие блюда;
  • легкие супы, приготовленные по средиземноморским рецептам;
  • салаты;
  • десерты;
  • напитки, в том числе и свежий морс от поваров ресторана.
 

Компания «Перчини» – это доставка пиццы в Тюмени, работающая без выходных. Заказы принимаются с 10 до 21 часа, с понедельника по четверг. По пятницам и выходным оформить заявку можно до 23 часов. Это ценят особенно, те, кто приехал в командировку или на отдых и не имеет времени на походы в заведения общепита.

Ресторан гарантирует, что лакомства будут горячими и свежими по приезду. Это возможно благодаря внимательному выбору только свежих продуктов, приготовлению непосредственно перед отправкой и использованию специальных термосумок.

Все блюда будут на столе клиента в течение часа в зависимости от зоны доставки и актуальной ситуации на дороге. Более точную информацию обязательно сообщает менеджер компании. Помимо доставки курьером клиентам предлагается самовывоз своего заказа из ресторана. В таком случае предоставляется десятипроцентная скидка.

Сумма минимального заказа – 500 рублей. Но при покупке готовой еды на 1300 или более рублей к заказу можно получить пиццу «Портабелло» диаметром 23 см. Для этого при оформлении заказа через сайт или мобильное приложение необходимо нажать кнопку «Получить подарок».

Контактная информация: Служба доставки «Перчини», г. Тюмень. ООО «Кухня-72», телефон доставки: 8-800-2345-008 Официальный сайт: http://tumen.dostavka-perchini.ru

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