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Ритуальные услуги в Москве - делаем правильный выбор

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11 Мая 2017, 10:26

Этот крайне специфический вопрос может неожиданно прийти в жизнь любого человека. Погребение усопшего - не только ответственный, но и сложный процесс, заниматься которым должны только профессионалы. Именно поэтому большинство граждан предпочитают не заниматься этим лично, а поручать проведение специализированным службам - ритуальным агентствам. Как правильно выбрать похоронную службу, будет полезно знать каждому.

Обращение в неофициальное агентство

К сожалению, некоторые граждане, даже сегодня думают, что государственные похоронные бюро не смогут удовлетворить все их потребности, и именно поэтому они предпочитают обращаться в коммерческие структуры. Действительно, за деньги здесь готовы выполнить практически любой каприз, но вопрос стоит в другом - какой именно будет конечная сумма?

Часто родственники усопшего рассчитывают на одну сумму, а на выходе им оглашается совершенно другая цена за услуги. Этот простой и эффективный прием используется практически всеми коммерческими бюро. Его суть заключается в навязывании совершенно ненужных, и порой даже несуществующих услуг, в процессе сопровождения процедуры погребения.

В этой ситуации родственникам умершего ничего не остается, как соглашаться на все заверения и советы сотрудничающего с ними ритуального агента. Естественно, что такие "полезные" советы и рекомендации должны оплачиваться. И оплата, как правило, предусматривается в обход официального прейскуранта. В итоге люди и переплачивают, и часто для этого им приходится влезать в долги.

Как работают государственные похоронные бюро

Каждая государственная ритуальная служба действует на основании профильного федерального законодательства, не соблюдать которое учреждение не имеет право. Именно поэтому здесь, во-первых, всегда фиксированные цены, во-вторых, здесь можно воспользоваться и гарантированными государством льготами.

Что касается цен, то устанавливаются они не по желанию руководства (по примеру коммерческих бюро), а в соответствии с рекомендательными нормами законодательства. Поэтому здесь не существует никаких заоблачных цен - если родственники захотят воспользоваться расширенными пакетами услуг, то сделать это они смогут полностью официально.

В московском регионе старейшей ритуальной службой является Ритуал.рф. Обратившись именно в государственное агентство, каждый желающий сможет удостовериться в том, что в таком деле главное - это гарантия. Какие-либо разногласия в процессе при этом будут полностью исключены.

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