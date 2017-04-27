Ритуальные услуги в Москве - делаем правильный выбор

Этот крайне специфический вопрос может неожиданно прийти в жизнь любого человека. Погребение усопшего - не только ответственный, но и сложный процесс, заниматься которым должны только профессионалы. Именно поэтому большинство граждан предпочитают не заниматься этим лично, а поручать проведение специализированным службам - ритуальным агентствам. Как правильно выбрать похоронную службу, будет полезно знать каждому.
Обращение в неофициальное агентство
К сожалению, некоторые граждане, даже сегодня думают, что государственные похоронные бюро не смогут удовлетворить все их потребности, и именно поэтому они предпочитают обращаться в коммерческие структуры. Действительно, за деньги здесь готовы выполнить практически любой каприз, но вопрос стоит в другом - какой именно будет конечная сумма?
Часто родственники усопшего рассчитывают на одну сумму, а на выходе им оглашается совершенно другая цена за услуги. Этот простой и эффективный прием используется практически всеми коммерческими бюро. Его суть заключается в навязывании совершенно ненужных, и порой даже несуществующих услуг, в процессе сопровождения процедуры погребения.
В этой ситуации родственникам умершего ничего не остается, как соглашаться на все заверения и советы сотрудничающего с ними ритуального агента. Естественно, что такие "полезные" советы и рекомендации должны оплачиваться. И оплата, как правило, предусматривается в обход официального прейскуранта. В итоге люди и переплачивают, и часто для этого им приходится влезать в долги.
Как работают государственные похоронные бюро
Каждая государственная ритуальная служба действует на основании профильного федерального законодательства, не соблюдать которое учреждение не имеет право. Именно поэтому здесь, во-первых, всегда фиксированные цены, во-вторых, здесь можно воспользоваться и гарантированными государством льготами.
Что касается цен, то устанавливаются они не по желанию руководства (по примеру коммерческих бюро), а в соответствии с рекомендательными нормами законодательства. Поэтому здесь не существует никаких заоблачных цен - если родственники захотят воспользоваться расширенными пакетами услуг, то сделать это они смогут полностью официально.
В московском регионе старейшей ритуальной службой является Ритуал.рф. Обратившись именно в государственное агентство, каждый желающий сможет удостовериться в том, что в таком деле главное - это гарантия. Какие-либо разногласия в процессе при этом будут полностью исключены.
Ритуальные услуги в Москве - делаем правильный выбор
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Этот крайне специфический вопрос может неожиданно прийти в жизнь любого человека. Погребение усопшего - не только ответственный, но и сложный процесс, заниматься которым должны только профессионалы. Именно поэтому большинство граждан предпочитают не заниматься этим лично, а поручать проведение специализированным службам - ритуальным агентствам. Как правильно выбрать похоронную службу, будет полезно знать каждому.
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