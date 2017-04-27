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Светодиодное освещение – выбор современных потребителей

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11 Мая 2017, 10:20

Светодиодное освещение все больше входит в жизнь, показывая свое активное присутствие на жилых, коммерческих, производственных объектах. Спрос на продукцию, позволяющую воплощать в реальность самые разнообразные проекты, вполне объясним. Товары характеризуются повышенной безопасностью и экологичностью, длительной и беспроблемной эксплуатацией, низким потреблением энергии с дополнительной экономией затрат по обслуживанию оборудования, отличной цветопередачей. Ценно и то, что светодиодные изделия могут применяться практически в любых климатических условиях, хорошо показывая себя в очень широком температурном диапазоне.

Огромный модельный ряд предложений позволяет каждому потребителю подобрать оптимальное для конкретного случая решение с необходимым распределением светового потока. Широкий ассортимент продукции можно найти в рамках таких крупных поставщиков, как http://www.xlight.ru, занимающихся не только реализацией светильников в обозначенном сегменте, но и разработкой светотехнических проектов в ориентире на пожелания конкретного клиента. Специалисты готовы предложить свои услуги для работы с объектами внутреннего, архитектурно-художественного, рекламного, уличного, ландшафтного, производственного, торгового освещения. Помимо самих светильников в каталоги таких организаций включены соответствующие компоненты, вторичная оптика. На продукцию данного направления предоставляются солидные гарантии, достигающие пяти лет.

Сориентироваться в предложениях профессионалов сегодня можно в виртуальном пространстве, зайдя на сайт поставщика. Здесь можно не только просмотреть ассортимент, но и сделать необходимые приобретения, при необходимости получив консультационную поддержку в плане выбора оптимальных по всем параметрам товаров. Все заказы выполняются в минимальные сроки, благодаря налаженным логистическим схемам, наличию изделий в достаточном количестве на складах. Обычно доставка обеспечивается для потребителей из любых регионов страны. Дополнительно специалисты могут предоставлять услуги сервисного обслуживания, как в рамках гарантийного периода, так и вне его. Нередко компании реализуют параллельно и собственный производственный процесс, предоставляя тем самым покупателям возможность приобретать качественное светодиодное оборудование по самым демократичным ценам, без посреднических наценок.

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