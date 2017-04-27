Своевременная профилактика подвески авто существенно продлит срок службы

Срок службы подвески напрямую зависит от качества дорожного покрытия. Но в тоже время далеко не каждый автомобилист понимает, что его стиль вождения влияет на это не меньше. Интернет-магазин по автозапчастям «Деталика» подготовил ряд рекомендаций, которые помогут автовладельцам увеличить долговечность подвески.

Элементы подвески располагаются и в передней, и задней части автомобиля. Они обеспечивают комфорт и безопасность при движении, демпфируя колебания кузова при проезде по неровностям. По сути, именно подвеска принимает на себя практически все ударное воздействие, от которого ее элементы, рано или поздно, приходят в негодность.

Срок службы подвески напрямую зависит от качества дорожного покрытия. Но в тоже время далеко не каждый автомобилист понимает, что его стиль вождения влияет на это не меньше. Т.е. достаточно его поменять, например, с меньшей скоростью проезжая неровности, либо объезжая их, чтобы значительно увеличить продолжительность срока службы подвески. Однако это лишь отсрочит необходимость замены ее элементов. Крайне важно заниматься этим своевременно. Ведь большинство деталей подвески сопряжены друг с другом. Поэтому эксплуатация с поломкой одной из них неизбежно приведет к повреждению другой, что ощутимо увеличит стоимость ремонта. Кроме того, такое обращение с автомобилем повлечет за собой существенное ухудшение не только комфорта, но и управляемости, а значит и собственной безопасности.

Определить наличие неисправности подвески можно без обращения в сервисный центр. Нужно все лишь внимательнее относиться к поведению автомобиля, постоянно отмечая различные изменения при движении. Наиболее типичными «звоночками», сигнализирующими о проблемах с подвеской является раскачивание кузова при проезде неровностей, посторонние шумы (стуки, скрипы, глухие удары) при проезде неровностей, вибрации на рулевом колесе, ухудшение курсовой устойчивости на скользком покрытии и на высокой скорости, увеличение протяженности тормозного пути. Любые из этих симптомов могут появиться при наезде колесами на твердый предмет, проезде ям и выбоин с острыми камнями. Иначе говоря, такие происшествия должны сопровождаться последующим осмотром подвески автомобиля.

Эта процедура является одной из самых простых и действенных мер профилактики подвески. Она проводится регулярно, как правило, в рамках технического обслуживания. У многих автопроизводителей диагностика подвески включена в перечень обязательных работ, проводимых вместе с заменой технологических жидкостей и расходных материалов. Простой по содержанию осмотр с использованием специального оборудования позволяет на самой ранней стадии выявить неисправность, устранив ее раньше того срока, когда она может вызвать серьезные проблемы.

В большинстве случаев своевременно проведенные работы с подвеской обходятся автомобилисту достаточно недорого. Зачастую для приведения ее в порядок хватает замены стоек стабилизаторов, опорных подшипников, амортизаторов и сайлентблоков. Хотя здесь стоит понимать, что большинство деталей подвески не подлежит восстановительному ремонту, вместо них устанавливаются новые запчасти. Исключение составляют только те из них, где имеются резинотехнические элементы, которые у очень многих автомобилей могут быть заменены. Кроме того, следует отметить, что очень многие детали подвески меняются попарно – в передней или задней части. Это обусловлено необходимостью обеспечить одинаковые характеристики таких элементов. В качестве примера можно привести амортизаторы. Они меняются попарно на одной колесной оси.

Данная рекомендация часто относится к опорным рычагам. Эти элементы напрямую влияют на параметры схода-развала колес, и любая деформация влечет за собой ухудшение управляемости, то есть безопасности, а кроме того, сокращает срок службы шин.

Подводя итоги, можно сделать достаточно простой вывод. Необходимо внимательно относиться к автомобилю, отмечая даже малейшие изменения в его поведении на дороге и придерживаться рекомендаций производителя. Часть из них приходится на обеспечение определенных условий эксплуатации. Например, в инструкции многих машин указаны величины максимальной грузоподъемности. Их превышение существенно уменьшает долговечность подвески, наряду с проездом на большой скорости ям и выбоин. Увеличить продолжительность срока ее службы можно регулярным осмотром. Повысить надежность подвески следует установкой новых запчастей – «оригинала» или от проверенных производителей, а также ее ремонтом в сервисном центре с хорошей репутацией.