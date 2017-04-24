Пуаро жив!

Эркюль Пуаро – один из самых знаменитых и любимых миллионами читателей персонажей всемирной литературы. Своим рождением забавный, напыщенный коротышка, во всем придерживающийся

порядка и непримиримый к силам зла в любых его проявлениях, обязан выдающейся создательнице детективов Агате Кристи. На ее же совести смерть гениального сыщика – писательница «убила» своего героя в книге «Занавес».

Пуаро был главным действующим лицом 33 романов, 54 рассказов и одной пьесы. В кино его роль играли лучшие актеры (эталонным считается исполнение Дэвида Суше в популярном телесериале). Возвращение великого бельгийца к жизни было лишь вопросом времени и юридического урегулирования всех формальностей, связанных с правами на персонажа. И, наконец, в 2014 году, почти через 40 лет после «Занавеса» Эркюль Пуаро вернулся!

Вторая жизнь бельгийского сыщика

Добро на «воскрешение» Эркюля Пуаро дал Фонд наследия Кристи. Из нескольких десятков кандидатур была выбрана преемница королевы Агаты. Ею стала английская писательница Софи Ханна, получившая официальное разрешение сочинять новые истории о легендарном персонаже. На счету романистки уже было несколько довольно известных книг:

«Маленькое личико»;

«Солнечные часы»;

«Домашняя готика»;

«Полужизни»;

«Идея фикс».

Ощущая на себе большую ответственность, Софи долго думала, как естественным образом вернуть знаменитого героя к жизни. В итоге она решила обратиться к тому времени, когда гениальный бельгиец впервые приехал в Лондон и еще не познакомился ни с капитаном Гастингсом, ни с инспектором Джеппом.

Первая работа Ханны о великом сыщике была озаглавлена «Эркюль Пуаро и Убийства под монограммой». Действие развивалось в 1929 году. Бельгийский детектив, уже прославившийся у себя на родине, только-только прибыл в Соединенное Королевство. В Англии он познакомился с молодым следователем Скотланд-Ярда Эдвардом Кэтчпулом, который поведал об очень странном и запутанном преступлении.

В фешенебельном столичном отеле при загадочных обстоятельствах умерли три человека. Находясь в разных номерах, они скончались одновременно. Во рту у каждого из покойных нашли золотую запонку с одинаковой монограммой. Вероятно, произошло тройное убийство. Заинтригованный Пуаро берется за расследование…

Продолжение следует…

Через пару лет после выхода «Убийств под монограммой», опубликованных в 2014 году, Ханна выпустила второй, еще более закрученный роман о бельгийском детективе – «Эркюль Пуаро и Шкатулка с секретом». На этот раз месье сыщик отправляется в Ирландию, в поместье знаменитой сочинительницы детективных повестей для подростков леди Плейфорд. Приглашение погостить у писательницы получает и друг Пуаро Эдвард Кэтчпул.

В итоге в доме собирается пестрая компания – сын и дочь леди Плейфорд (первый – с женой, вторая – с женихом), парочка адвокатов, болезненный секретарь и его сиделка, а также Пуаро с Кэтчпулом и несколько слуг. За ужином хозяйка усадьбы делает шокирующее заявление. Она переписала завещание в пользу секретаря, недавно заявившего, что болезнь окончательно подкосила его, и он скоро отойдет в мир иной. После смерти мужчины все деньги вновь наследуют дети леди Плейфорд.

Несмотря на то, что дни секретаря сочтены, вскоре после ужина его зверски убивают. Кажется, мотив очевиден – желание заполучить наследство без возможных помех. Однако у всех гостей и обитателей поместья есть алиби. Распутать клубок загадок под силу только Пуаро…

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