Квартиры от застройщиков: в чем выгода

Рынок первичного жилья сегодня изобилует предложениями от застройщиков. Покупателей привлекают новые современные новостройки, выгодные акции и благоустроенные микрорайоны. Каковы преимущества и риски покупки квартиры от строительных компаний и девелоперов напрямую? Давайте попробуем разобраться.

Преимущества покупки квартиры от застройщика

Цена квадратного метра . Покупая квартиру на первичном рынке, новоселы могут сэкономить до 20% стоимости квартиры. Цена жилья увеличивается по мере строительства. Когда жилой комплекс будет сдан в эксплуатацию, можно будет продать квартиру значительно дороже.

. Покупая квартиру на первичном рынке, новоселы могут сэкономить до 20% стоимости квартиры. Цена жилья увеличивается по мере строительства. Когда жилой комплекс будет сдан в эксплуатацию, можно будет продать квартиру значительно дороже. 100% прозрачность сделки. Новоселы являются первыми владельцами квартиры в новостройке. Нет риска того, что неожиданно появится прописанный в купленных квадратных метрах сын или внук.

Новоселы являются первыми владельцами квартиры в новостройке. Нет риска того, что неожиданно появится прописанный в купленных квадратных метрах сын или внук. Новый микрорайон. Одной из ключевых проблем Санкт-Петербурга являются ветхие и аварийные коммуникации. Покупая квартиру от застройщика, вы берете новое жилье с неизношенными инженерными сетями. А это значит, что вопросы отключения отопления посреди зимы или не работающего водопровода в жаркий день, будут не знакомы новоселам.

Возможные риски покупки квартиры от застройщика

Единственным недостатком покупки квартиры от застройщика являются высокие риски подобного вида сделок. Начинающие строительные компании зависимы от текущей экономической ситуации в стране, процесс сдачи дома в эксплуатацию может затянуться на долгое время.

Можно ли оградить себя от подобных рисков? Конечно, можно. Просто внимательно отнеситесь к выбору застройщика. Чтобы не ошибиться в выборе строительной компании, изучите сданные ею объекты, узнайте, какими банками аккредитован жилой комплекс. Если застройщик сотрудничает с ведущими финансовыми организациями России, а все предыдущие жилые комплексы были сданы в эксплуатацию в срок и без нареканий, значит, риск подобной сделки незначителен.

Одним из ключевых моментов при покупке квартиры от застройщика является заключение договора. При покупке жилья в строящемся жилом комплексе специалисты рекомендуют заключить договор долевого участия. Если же продавцы рекомендуют вместо него подписать вексельную сделку, стоит насторожиться и проконсультироваться с опытным юристом.

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