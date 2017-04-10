Ресторан в Петербурге Ферма

Приятная обстановка в современном стиле кантри дополнена отличным сервисом и доступными ценами.

Обстановка

Экзотический интерьер данного ресторана обустроен как салун в Техасе. Дерево, камень и натуральные ткани создают уют. Естественные простые интерьерные решения позволяют расслабиться и отдохнуть от городского напряженного темпа. Скульптуры, текстиль, стилизованные зеркала и буфеты с бутылками вина – все это вызывает эстетический интерес и желание задержаться подольше.

В ресторане есть несколько функциональных зон: зал, балкон для 12 гостей и зал для VIP персон. Все подробности и подробные фотографии можно найти на сайте https://tomesto.ru/spb/places/ferma.

Меню

Оно переносит гостя в страну самой вкусной еды – Италию. Пицца наполнена морепродуктами и несколькими видами сыров, среди них моцарелла, изысканные блюда из пасты с невероятными приправами действительно радуют вкусом.

Дополняют блюда натуральные напитки: из лимона, фруктов или компот. Сама обстановка намекает, что в ресторане можно выбрать интересное вино. Исследовав винную карту можно найти напиток «по душе» даже искушенному изысками гурману.

Обслуживание

Особый шарм внимательного и галантного персонала просто очаровывает. Хорошие манеры соответствуют эпохе 19 века. Официанты внимательны даже к маленьким деталям, быстро справляются со сложными ситуациями и всегда учтивы.

Кому будет интересно посетить данное заведение?

Для самых разных людей будет интересно провести время в «Ферме»:

Семейный отдых с детьми. Дети уютно чувствуют себя в детской комнате. Там они учатся интересному делу, участвуя в мастер-классах. Родители уделяют внимание друг другу, пока няня присматривает за ребенком, если в этом есть необходимость. Деловые переговоры. В VIP-зоне легко подчеркнуть респектабельность переговоров. Первое свидание. Расслабляющая, романтическая обстановка сделает свидание не похожим на обычные знакомства. Встреча запомнится и оставит неповторимые впечатления. Встреча друзей. Балкончик создает уединенную атмосферу, в которой встреча пройдет как дома. Расслабляющий обет во время рабочего перерыва.

Универсальные условия и продуманная до мелочей обстановка сделает отдых уместным для любого человека или компании.

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