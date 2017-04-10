  • 19 Апрель 2017
USD 19.04.2017 55.9793 -0.2712
USD ММВБ 12:17 56.21500  
EUR 19.04.2017 59.6124 -0.2269
EUR ММВБ 12:17 60.2550  
Нефть($) 19.04.2017 54.74 1.07
Нефть(p) 19.04.2017 3064.31 +45.35

Ресторан в Петербурге Ферма

Темы дня

19 Апреля 2017, 10:37

Приятная обстановка в современном стиле кантри дополнена отличным сервисом и доступными ценами.

Приятная обстановка в современном стиле кантри дополнена отличным сервисом и доступными ценами.

Обстановка

Экзотический интерьер данного ресторана обустроен как салун в Техасе. Дерево, камень и натуральные ткани создают уют. Естественные простые интерьерные решения позволяют расслабиться и отдохнуть от городского напряженного темпа. Скульптуры, текстиль, стилизованные зеркала и буфеты с бутылками вина – все это вызывает эстетический интерес и желание задержаться подольше.

В ресторане есть несколько функциональных зон: зал, балкон для 12 гостей и зал для VIP персон. Все подробности и подробные фотографии можно найти на сайте https://tomesto.ru/spb/places/ferma.

Меню

Оно переносит гостя в страну самой вкусной еды – Италию. Пицца наполнена морепродуктами и несколькими видами сыров, среди них моцарелла, изысканные блюда из пасты с невероятными приправами действительно радуют вкусом.

Дополняют блюда натуральные напитки: из лимона, фруктов или компот. Сама обстановка намекает, что в ресторане можно выбрать интересное вино. Исследовав винную карту можно найти напиток «по душе» даже искушенному изысками гурману.

Обслуживание

Особый шарм внимательного и галантного персонала просто очаровывает. Хорошие манеры соответствуют эпохе 19 века. Официанты внимательны даже к маленьким деталям, быстро справляются со сложными ситуациями и всегда учтивы.

Кому будет интересно посетить данное заведение?

Для самых разных людей будет интересно провести время в «Ферме»:

  1. Семейный отдых с детьми. Дети уютно чувствуют себя в детской комнате. Там они учатся интересному делу, участвуя в мастер-классах. Родители уделяют внимание друг другу, пока няня присматривает за ребенком, если в этом есть необходимость.
  2. Деловые переговоры. В VIP-зоне легко подчеркнуть респектабельность переговоров.
  3. Первое свидание. Расслабляющая, романтическая обстановка сделает свидание не похожим на обычные знакомства. Встреча запомнится и оставит неповторимые впечатления.
  4. Встреча друзей. Балкончик создает уединенную атмосферу, в которой встреча пройдет как дома.
  5. Расслабляющий обет во время рабочего перерыва.

Универсальные условия и продуманная до мелочей обстановка сделает отдых уместным для любого человека или компании.

Итак, если вы уже определились с выбором ресторанчика, то оставьте заявку непосредственно на сайте tomesto.ru

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Пресс-релизы2017

    Лучшее в Петербурге

    Сказки на ночь: как пройдет «Библионочь 2017» в Петербурге (АФИША)

    В пятницу вечером, 21 апреля, библиотеки Северной столицы будут открыты до поздней ночи. «Санкт-Петербург.ру» представляет десять заведений для книголюбов, где в этот вечер посетителей ждут самые неожиданные и интересные мастер-классы, лекции и перфомансы.

    читать далее →

    Теракт в метро: как петербуржцам справиться с паникой

    После теракта в петербургской подземке 3 апреля многим сложно преодолеть страх и спуститься в метро. «Санкт-Петербург.ру» узнал, что в таких случаях советуют делать психологи.

    читать далее →

    Оседлай «железного коня»: где в Петербурге и окрестностях получить дозу адреналина

    Покатиться по лесу на багги, научиться вождению спортивного кроссового байка или освоить необычную автомобильную трассу - это и многое другое в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Мир будущего: как устроены шлемы виртуальной реальности

    Кто стал отцом-прародителем шлемов виртуальной реальности, почему первые пользователи устройств виртуальной реальности были похожи на «охотников за приведениями» и за сколько тысяч долларов глава Facebook купил у 21-летнего счастливца компанию по производству VR-шлемов.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Land Rover: среди болот и оврагов новой реальности

    Резкие перемены погоды – предвестники глобального потепления. В том, что изменения климата неизбежны, мы убедились на апрельском тест-драйве полигона внедорожного вождения Land Rover Experience Гатчина. Об особенностях весеннего заезда – в репортаже «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Пять стрит-арт объектов Петербурга, о которых вы могли не знать

    Банка сгущенки, дракон из советского прошлого и другие стрит-арт объекты Северной столицы, которые незаслуженно остались незамеченными жителями и гостями города.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.04.17
    Квартиры от застройщиков: в чем выгода
    19.04.17
    Ресторан в Петербурге Ферма
    19.04.17
    Получение участка на кладбищах Москвы - основные правила
    19.04.17
    Внедрение корпоративной социальной сети. За и против
    13.04.17
    Разновидности промышленных насосов
    12.04.17
    ЖК "Парнас" - жилой комплекс эконом класса у метро Парнас в СПБ
    11.04.17
    Отдых в Санкт-Петербурге: достопримечательности, лучшие рестораны
    10.04.17
    Где можно купить в Москве фирменную продукцию торговой марки schock?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm