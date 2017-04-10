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Получение участка на кладбищах Москвы - основные правила

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19 Апреля 2017, 10:33

У вечным столичным проблемам в последнее время добавились еще и трудности с захоронением граждан на городских кладбищах. Сегодня все московские кладбища являются полностью закрытыми для свободных захоронений, по причине отсутствия свободных зон. Именно поэтому большинство горожан вынуждено хоронить своих родственников на кладбищах московской области. Для этого специально было выделено сразу 3 новых кладбищах. О том, как получить участок на этих кладбищах, и как приобрести место в черте города, будет рассказано далее.

Гарантированное предоставление участка

Такая преференция предусмотрена профильным законом "О погребении". В этом отношении государство гарантирует своим гражданам обязательное право на бесплатное предоставление участка для проведения захоронения. В пределах "большой Москвы" такие места предоставляются муниципалитетом на безвозмездной основе, при обращении со свидетельством о смерти. Делается это по факту обращения.

Приобретение места

Помимо безвозмездного получения каждый желающий может купить участок для себя или для своего родственника. В отношении открытых кладбищ такая покупка проводится по форме двусторонней сделки с муниципалитетом. Заявителю необходимо обратиться в уполномоченный орган, указать на интересующий участок на конкретном кладбище и внести установленную сумму средств. После этого ему будут предоставлены удостоверяющие документы, и место официально будет числиться за ним. С этого момента и до фактического использования участка, покупатель обязуется ухаживать за ним и содержать таковой в должном виде.

Что касается покупки участка на московском кладбище, то она сегодня возможна только посредством участия в городском аукционе. Количество свободных зон ограничено, поэтому потребности желающих удовлетворяются только через государственные торги. Единственным правилом для участие является наличие достаточного количества средств.

Можно воспользоваться правом и на родственное захоронение. Если на одном из московских кладбищ захоронен близкий родственник, а сами похороны проводились не менее 15-ти лети назад, то такая процедура будет возможной к проведению. Но родство придется подтверждать документально. По списку документов можно проконсультироваться с работниками специализированных учреждений.

Вообще подобные вопросы предполагают участие профессионала, потому что в процессе граждане вынуждены соблюдать большое количество обязательных формальностей. В городской ритуальной службе Ritual.ru специалисты ответят на вопросы, а также окажут и реальную практическую помощь.

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