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Разновидности промышленных насосов

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13 Апреля 2017, 13:49

В данной статье мы рассмотрим основные виды промышленных насосов и насосных систем. Однако для начала следует сказать, что насосное оборудование является сложной системой, которая гарантирует автоматизированную перекачку любых видов жидкости. Соответственно применяются промышленные насосы promnasos.com как для бытового водоснабжения, так и в промышленной сфере деятельности.

Разделим насосные установки по типу их использования в промышленной деятельности:

1. Пищевые насосы. Исходя из названия, становится понятно, что данные насосные установки непосредственно связаны с продуктами питания. Следует заострить свое внимание, что материалы, из которого изготавливаются данные насосные системы, должны соответствовать всем санитарно-эпидемиологическим нормам.

2. Насосы высокого давления. Применение такой насосной установки гарантирует ровную подачу воды, или другой жидкости.

3. Химические насосы. Данные промышленные насосы используются для перекачки опасных жидкостей: химических, токсичных, содержащих вредные вещества и легковоспламеняющихся растворов. Сферой применения данных агрегатов является химическая и нефтехимическая, пищевая и перерабатывающая промышленность, энергетика и многие другие.

Разделить насосы можно еще на два вида: объемные и динамические. Зависит это от разновидности рабочей камеры. В свою очередь объемные типы промышленных насосов делятся на роторные, шестеренные, винтовые, кулачковые, перистальтические и импеллерные.

Динамичные же насосы разделим на следующие подкатегории: центробежные, вихревые и струйные. Главное отличие динамичных насосов от объемных заключается в том, что первые более спокойно работают и обладают меньшим напором, т.е. динамичные насосы больше подходят для перекачивания воды. Объемные насосы оснащены механизмом, который основан на возвратно-поступательном движении. Несмотря на то, что почти все объемные насосы являются промышленными, их главной задачей является перекачивание вязких жидкостей.

Кроме вышеизложенного следует также отметить, что промышленные водные насосы разделяют на следующие подгруппы - циркуляционные, водоподъемные и дренажные. Циркуляционные используют для перекачивания жидкости в системах кондиционирования или горячего водоснабжения. Водоподъемные насосы необходимы для извлечения воды из скважин и колодцев, соответственно они могут быть погруженными и поверхностными. И, наконец, дренажные насосы применяют для откачивания жидкости из канализации и подвалов.

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