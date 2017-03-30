ЖК "Парнас" - жилой комплекс эконом класса у метро Парнас в СПБ

ЖК «Парнас» продолжил положительную тенденцию жилищного строительства – располагать спальные районы в экологически чистых местах возле зеленых массивов, вдали от промышленных объектов. Комфорт жителям обеспечивает находящаяся на прилегающей территории развитая сеть предприятий торговли, бытового обслуживания и общеобразовательных учреждений.

Описание ЖК "Парнас"

В состав ЖК «Парнас» входят три последовательно построенных 26-этажных дома, разделенных между собой обустроенными площадками. Для владельцев автомобилей оборудуется 2-х уровневый паркинг, гостевая стоянка. Благодаря подземному гаражу жилые этажи начинаются на уровне 3-го, что ограничивает проникновение уличного шума и пыли. На придомовой территории создаются зоны озеленения – цветущие клумбы, кустарники, деревья, газоны. Также оборудуются места для отдыха, прогулок с детьми и домашними животными.

Дома относятся к жилью эконом-класса – уютные студии и 1, 2, 3-комнатные квартиры с потолками 2,6 м, большими окнами, кухнями площадью от 9 м. Благодаря новой технологии строительства реализованы интересные планировки помещений, в том числе наличие 2-х санузлов, а в гостиных предусмотрено 2-3 оконных проема.

Особенности комплекса:

Встроенный паркинг создает закрытый двор;

Светлые квартиры благодаря удачному расположению зданий;

Необычно большие окна – 1,8х1,8 м, позволяющие проникать большому количеству света и солнца;

Площадь озеленения более 1,2 га.

Здания оборудованы современными коммуникациями, мусоросборниками, собственными котельными, лифтами.

Самую подробную информацию Вы можете найти на официальном сайте жилого комплекса: parnas-official.ru

Инфраструктура района у метро Парнас

Около с ЖК «Парнас» размещено много небольших предприятий бытовых услуг и торговых точек, включая интернет-магазины, отделы школьных принадлежностей. Недалеко находятся крупные торгово-развлекательные центры: «Лента», «МЕГА Парнас», «Гранд Каньон», «Икеа».

Взрослая и детская поликлиника расположены на расстоянии 250-300 м. Дошкольные и школьные образовательные учреждения находятся в пределах 5-20 минутах ходьбы от комплекса:

4 общеобразовательные школы;

6 детских садов;

2 лингвистических центра, один из которых направлен на двуязычное воспитание;

Центр развития ребенка;

Спортивный клуб с бассейном, зал боевых искусств, секция бокса;

Клуб робототехники.

Ведущим активный образ жизни предлагается 5 спортивных клуба с фитнесом, включая «Sculptors Северная Долина» с бассейном и салон красоты.

Отдых в Выборгском районе

Летом устроить пикник, посидеть с удочкой, просто погулять предлагает Шуваловский парк. За полчаса на автобусе или пешком можно доехать до зоны отдыха Нижнего Большого Суздальского озера.

В зимнее время в Шуваловском парке организовываются бесплатные лыжные катания. Более активный отдых обещает горнолыжный курорт «Юкки-Парк» (полчаса на машине), оборудованный раздевалками, подъемниками, пунктами проката снаряжения.

Местонахождение и транспорт

Жилищный комплекс строится в Выборгском районе Санкт-Петербурга возле КАД, в 15 минутах ходьбы от метро «Парнас». Рядом пролегает автобусный маршрут до станции «Гражданский проспект».

Подобрать и купить квартиру в ЖК "Парнас" Вы можете на официальном сайте жилого комплекса.