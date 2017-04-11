  • 11 Апрель 2017
USD 12.04.2017 56.9552 -0.4344
USD ММВБ 18:17 56.98680  
EUR 12.04.2017 60.3042 -0.4427
EUR ММВБ 18:17 60.4580  
Нефть($) 11.04.2017 56.01 +1.27
Нефть(p) 11.04.2017 3190.06 +48.55

Отдых в Санкт-Петербурге: достопримечательности, лучшие рестораны

Темы дня

Достопримечательности Санкт-Петербурга, не считая пригорода, находятся в историческом центре.

В местах, которые начинали строиться при Петре и продолжались в царствование Екатерины и других правителей. Так возводились города в те времена, когда архитектура каждого дома разрабатывалась эксклюзивно, великими мастерами из качественных материалов. То же самое можно наблюдать в других европейских городах. Если рассматривать фасады дворцов, можно увидеть, что элементов украшений великое множество. И это касается практически всех строений тех времен. Поэтому по Петербургу можно ходит бесконечно. Возникает чувство того времени, когда это все создавалось. Интересно посмотреть все это в относительно черно-белых тонах глубокой осени.

Город интересен не только музеями и архитектурой. Летний сад, Марсово поле, Михайловский сад, набережные Фонтанки, Мойки - поэтические места, которые не хочется покидать. Но отдыхать надо не только душе, но и телу, поэтому ищем хороший ресторан с доступными ценами. Улица Миллионная, в нескольких метрах от Марсова поля и Дворцовой набережной, - здесь открылся прекрасный современный ресторан Legran. Кто еще не знаком с ним, зайдите на сайт Legran и наверняка захотите все посмотреть вживую. Удобно сделать заказ на сайте и заглянуть сюда после пешей прогулки по любимым местам.

Слово "заглянуть" не подходит. В таком месте хочется задержаться. Ресторан прекрасно оформлен. Холл, четыре зала для гостей, каминный зал, сигарная комната, банкетный зал. Решения украшений нестандартные. Взгляд сначала охватывает общий фон: теплый и уютный, затем можно очень долго рассматривать разные фигурки зверей, изделий из ковки, панно, даже кукол, подсвечников, часов, зеркал, встроенных шкафчиков. Везде цветы белых, розовых оттенков. Прелестные диванчики, кресла, стулья. В зале столы на любой коллектив или для романтической встречи. Красиво задрапированы окна, легкие люстры, торшеры. Интересно сформированы стены и потолки: нет резких переходов, плавные арочные решения. Владельцу все в плюс.

Наконец кухня. Не менее изыскана, как все вокруг. Как всегда, сначала взгляд на оформление: работа художника. Взгляд вовнутрь себя - хочется употребить все и сразу. Красиво разложены на тарелках деликатесные блюда с травами, цитрусовыми, морепродуктами, разного вида мясом, подливами, соусами. Все очень вкусное, аппетитное. Можно считать, что любимое место отдыха найдено.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Пресс-релизы2017

    Лучшее в Петербурге

    Как Петербург отметит День космонавтики (АФИША)

    Встречи с космонавтами, музыкальный фестиваль и запуск ракет. «Санкт-Петербург.ру» расскажет о том, как Северная столица будет праздновать День космонавтики.

    читать далее →

    Теракт в метро: как петербуржцам справиться с паникой

    После теракта в петербургской подземке 3 апреля многим сложно преодолеть страх и спуститься в метро. «Санкт-Петербург.ру» узнал, что в таких случаях советуют делать психологи.

    читать далее →

    Оседлай «железного коня»: где в Петербурге и окрестностях получить дозу адреналина

    Покатиться по лесу на багги, научиться вождению спортивного кроссового байка или освоить необычную автомобильную трассу - это и многое другое в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Мир будущего: как устроены шлемы виртуальной реальности

    Кто стал отцом-прародителем шлемов виртуальной реальности, почему первые пользователи устройств виртуальной реальности были похожи на «охотников за приведениями» и за сколько тысяч долларов глава Facebook купил у 21-летнего счастливца компанию по производству VR-шлемов.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Land Rover: среди болот и оврагов новой реальности

    Резкие перемены погоды – предвестники глобального потепления. В том, что изменения климата неизбежны, мы убедились на апрельском тест-драйве полигона внедорожного вождения Land Rover Experience Гатчина. Об особенностях весеннего заезда – в репортаже «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Пять стрит-арт объектов Петербурга, о которых вы могли не знать

    Банка сгущенки, дракон из советского прошлого и другие стрит-арт объекты Северной столицы, которые незаслуженно остались незамеченными жителями и гостями города.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    11.04.17
    Отдых в Санкт-Петербурге: достопримечательности, лучшие рестораны
    10.04.17
    Где можно купить в Москве фирменную продукцию торговой марки schock?
    05.04.17
    Как выгодно взять кредит?
    05.04.17
    Что такое СНПЧ в принтере: преимущества и особенности
    05.04.17
    Как записаться к хорошему гинекологу и получить скидку?
    03.04.17
    Аварийное вскрытие и замена замков
    30.03.17
    Как повысить эффективность бесплатного онлайн объявления?
    27.03.17
    Тату салон Ink Cartel в Санкт-Петербурге

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm