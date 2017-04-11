Отдых в Санкт-Петербурге: достопримечательности, лучшие рестораны

В местах, которые начинали строиться при Петре и продолжались в царствование Екатерины и других правителей. Так возводились города в те времена, когда архитектура каждого дома разрабатывалась эксклюзивно, великими мастерами из качественных материалов. То же самое можно наблюдать в других европейских городах. Если рассматривать фасады дворцов, можно увидеть, что элементов украшений великое множество. И это касается практически всех строений тех времен. Поэтому по Петербургу можно ходит бесконечно. Возникает чувство того времени, когда это все создавалось. Интересно посмотреть все это в относительно черно-белых тонах глубокой осени.

Город интересен не только музеями и архитектурой. Летний сад, Марсово поле, Михайловский сад, набережные Фонтанки, Мойки - поэтические места, которые не хочется покидать. Но отдыхать надо не только душе, но и телу, поэтому ищем хороший ресторан с доступными ценами. Улица Миллионная, в нескольких метрах от Марсова поля и Дворцовой набережной, - здесь открылся прекрасный современный ресторан Legran. Кто еще не знаком с ним, зайдите на сайт Legran и наверняка захотите все посмотреть вживую. Удобно сделать заказ на сайте и заглянуть сюда после пешей прогулки по любимым местам.

Слово "заглянуть" не подходит. В таком месте хочется задержаться. Ресторан прекрасно оформлен. Холл, четыре зала для гостей, каминный зал, сигарная комната, банкетный зал. Решения украшений нестандартные. Взгляд сначала охватывает общий фон: теплый и уютный, затем можно очень долго рассматривать разные фигурки зверей, изделий из ковки, панно, даже кукол, подсвечников, часов, зеркал, встроенных шкафчиков. Везде цветы белых, розовых оттенков. Прелестные диванчики, кресла, стулья. В зале столы на любой коллектив или для романтической встречи. Красиво задрапированы окна, легкие люстры, торшеры. Интересно сформированы стены и потолки: нет резких переходов, плавные арочные решения. Владельцу все в плюс.

Наконец кухня. Не менее изыскана, как все вокруг. Как всегда, сначала взгляд на оформление: работа художника. Взгляд вовнутрь себя - хочется употребить все и сразу. Красиво разложены на тарелках деликатесные блюда с травами, цитрусовыми, морепродуктами, разного вида мясом, подливами, соусами. Все очень вкусное, аппетитное. Можно считать, что любимое место отдыха найдено.