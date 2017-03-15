Как записаться к хорошему гинекологу и получить скидку?

Заболевший человек не хочет часами сидеть в поликлинике или искать официальные сайты частных медицинских центров по всему интернету. Spb.GoodDoc.ru — удобный сервис по поиску и записи к врачам в Санкт-Петербурге.

Заболевший человек не хочет часами сидеть в поликлинике или искать официальные сайты частных медицинских центров по всему интернету. Spb.GoodDoc.ru — удобный сервис по поиску и записи к врачам в Санкт-Петербурге. В одном месте собрана вся важная информация: подробные анкеты врачей, цены и отзывы.

Давайте разберемся, как работает портал.

Поиск врача

Начать поиск легко — заходите на страницу http://spb.gooddoc.ru/ и введите в поле поиска специализацию врача «Гинеколог». Все. Нажмите кнопку «Найти» и система выдаст результаты с указанием диапазона цен на странице.

Вы можете отсортировать показанных врачей, укажите: район города, станцию метро, удобный режим работы.

Обратите внимание на вкладку «Клиники» — если есть затруднения с выбором конкретного доктора, то будет удобно записаться в подходящий по месторасположению медицинский центр, где есть необходимый специалист.

Во время поиска автоматически решаются географические проблемы — если гинеколога нет рядом с нужной станцией метро, то система найдет врача, принимающего в ближайшем удобном месте.

Делаем выбор

Начните с изучения анкет врачей. В результатах показана вся доступная информация: стоимость первичного приема, фотографии, рейтинг, опыт работы и место приема. Чтобы узнать подробности — щелкните на имя доктора. Вы увидите специализацию, проводимые манипуляции, сведения об образовании.

Обязательно изучите отзывы. На сайт GoodDoc попадают только проверенные мнения, к публикациям не допускаются только откровенно рекламные отзывы и оценки в грубой форме. Именно мнения посетителей могут стать решающим фактором при выборе доктора. Для удобства посетителей на основе отзывов создан рейтинг — высшая оценка пять звезд.

Запись на прием

С помощью портала можно записаться на прием гинекологу в Санкт-Петербурге . После выбора врача нажмите на кнопку «Записаться» и введите контактный телефон и имя.

Операторы call-центра хорошо ориентируются в услугах и стоимости приема, они подскажут ответы на все интересующие вопросы.

После отправки заявку в течение часа администратор свяжется с Вами для согласования времени приема.

Что полезного есть еще на проекте GoodDoc?

На портале есть возможность бесплатно проконсультироваться с любым специалистом онлайн. Выбирайте раздел «Вопрос доктору» и задавайте вопрос — в ближайшее время на него появится ответ.

Справочника заболеваний — здесь вы ознакомитесь со справочной информацией о заболеваниях, популярных видах диагностики и лечения.

Скидки — с помощью сервиса GoodDoc можно сэкономить на первичном приеме, для этого достаточно записаться онлайн к выбранному специалисту.

Клиники-Онлайн — полезный сервис для навигации по врачам и медицинским центрам в большом городе.