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Как повысить эффективность бесплатного онлайн объявления?

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30 Марта 2017, 13:44

Бесплатные объявления в сети являются на сегодняшний день очень популярным способом найти покупателей на различные товары и услуги. Их подают как частные лица, так и представители бизнес среды. Эффективность бесплатных объявлений зависит от того, на какой площадке они опубликованы, а также от правильности составления текстовой части и оформления.

Правильные объявления на UBU.ru

Одной из лучших площадок для создания продающих бесплатных объявлений на сегодня является сервис UBU.ru. С его помощью жители любых городов и регионов страны могут размещать эффективные объявления бесплатно сроком на один год. Размещённые здесь бесплатные частные объявления ежедневно просматриваются тысячами заинтересованных пользователей, многие из которых пользуются увиденными предложениями от продавцов своего города. Бесплатный сервис позволяет быстро создать и подать объявление в любом из нескольких десятков актуальных разделов: это может быть недвижимость, автомобили, детские товары, бытовая техника и мн.др. Возможности пользователей выходят далеко за пределы подачи бесплатных объявлений в общем каталоге. Здесь также можно воспользоваться дополнительными услугами приоритетного размещения, которые сделают объявление ещё более эффективным инструментом продаж.

Приоритетное размещение объявлений

Сервис UBU.ru является бесплатным, но при желании здесь можно заказать приоритетное размещение объявлений за небольшую плату. Речь идёт о выделении объявлений ярким цветом так, что они начинают привлекать к себе больше внимания. Также возможно закрепление объявлений в верхней части каталога, где они автоматически попадаются на глаза каждому посетителю. Виртуальная доска бесплатных объявлений UBU.ru гарантирует высокую эффективность продаж товаров и услуг даже при подаче объявлений на общих основаниях. Сервис имеет расширенный функционал, позволяющий создавать по-настоящему зрелищные и информативные объявления, с помощью которых можно легко найти покупателя на свой товар или услугу. Например, здесь реализована возможность создавать иллюстрированные объявления с приложенными фотографиями, картинками и другими медиа материалами. Большой лимит символов описательной части позволяет развёрнуто рассказать о предлагаемой услуге или товаре, наиболее полно осветив их преимущества. Такие красочные и ёмкие по содержанию объявления демонстрируют завидную эффективность – им ничего не стоит заинтересовать даже случайного посетителя.

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