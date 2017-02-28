«Форд» локализует автопроизводство на территории России

За прошлый год продажи автомобиля возросли на 8% по России и составили почти 12 тыс. экземпляров. Еще больший результат показывают продажи модели на вторичном рынке, где реализовано более 129 тыс. единиц с приростом в 10%.
Учитывая высокую популярность Ford Focus в РФ, автоконцерн старается добиться максимальной локализации производства транспорта. Это позволит существенно снизить стоимость готового автомобиля, предотвратить зависимость цены от валютных колебаний и ускорить процесс доставки запчастей в сборочные цехи и на центральный склад.
По данным портала «Автопоиск», сегодня в Петербурге можно купить Форд Фокус по цене от 120 000 до 1 170 000 рублей. Покупателям доступна 1051 машина, из которых 30% (330 штук) новых и 70% (721 штука) подержанных автомобилей.
Цены на авто в Петербурге
Жители Северной столицы могут приобрести Ford Focus, исходя из личных предпочтений по исполнению, комплектации и состоянию авто, оцениваемого в таких пределах:
- 650 000 - 1 170 000 рублей — новые модели из автосалонов 2016 года без пробега;
- 600 000 - 900 000 рублей — б/у автомобили в хорошем состоянии 2014-2016 годов с пробегом до 50 тыс. км;
- 250 000 - 600 000 рублей — подержанные авто среднего уровня 2005-2014 годов с пробегом 50-100 тыс. км;
- 120 000 - 250 000 рублей — бюджетные авто до 2005 года с пробегом 100-200 тыс. км.
Статистика показывает следующее распределение выставленных на продажу моделей по типу коробки передач:
- механика (546 штук) — 52%;
- автомат (407 штук) — 39%;
- робот (93 штуки) — 9%.
По типу двигателя преимущество остается за бензиновым мотором 96% (814 штук). Дизельный агрегат установлен в 4% (31 штука) автомобилей. Основными разновидностями исполнения кузова являются седан и хэтчбек, представленные поровну. Привод на всех модификациях передний.
Встречайте черно-белый «Форд Фокус»
Корреспонденты AUTONEWS получили информацию от сотрудников компании Ford, согласно которой в феврале 2017 года в России стартуют продажи обновленной версии Focus. Как следует из названия White and Black, модель будет отличаться классическим сочетанием цветов: белый кузов с черной отделкой. В контрастный цвет будут выкрашены крыша, диски и зеркала.
Эксклюзивная российская версия «Форд Фокус» получит в дополнение «Зимний пакет», включающий электрообогрев следующих элементов конструкции:
- лобового стекла;
- форсунок стеклоомывателя;
- рулевого колеса с кожаной отделкой;
- передних сидений.
На машине установят колесные диски 16 дюймов. Стоимость новинки пока не уточняется.