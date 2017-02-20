Позвольте компании «Форсаж» позаботиться о металлоломе

Что делать с ненужным металлоломом? Зачастую люди задают себе этот вопрос после завершения строительных работ или до их начала, размышляя, куда бы деть значительный объем лома или определенное сооружение, уже не имеющее практической ценности. Металлолом можно выгодно сдать и получить за это дополнительные средства.

Компания «Форсаж» известна тем, что оказывает максимально разнообразный спектр услуг, касающихся лома цветных или черных металлов. Речь идет о том, что сотрудники организации займутся демонтажом, приемом и вывозом указанных материалов. В собственном распоряжении компания имеет специальные площадки, которые круглосуточно принимают металл и перерабатывают его. Более того, каждый потенциальный клиент может в любое время дня и ночи обратиться в диспетчерский центр, чтобы заказать транспорт для вывоза.

Металлолом в СПб действительно можно выгодно сдать, и «Форсаж» доказывает это на собственном примере. Компания делает акцент на клиентоориентированности, следуя пожеланиям заказчиков и выполняя свою работу именно в то время, когда это удобно людям. Это особенно актуально для семей с маленькими детьми.

Преимущества работы с указанной организацией:

выплата средств происходит сразу же;

огромный опыт работы;

масса транспорта для любых целей;

множество услуг;

отличные цены;

оперативность и качество.

Особое внимание компания уделяет именно демонтажу сооружений, ведь этот процесс весьма сложный и опасный. Естественно, что для максимальной безопасности перед самим процессом производится анализ постройки. Специалисты занимаются всеми необходимыми процедурами, и только после этого происходит выбор технологии сноса. Утилизация металлоконструкции осуществляется с использованием разнообразной техники. Но наиболее часто осуществляется резка металла. Если фронт работ невелик, то специалисты могут вручную осуществить демонтаж с помощью газовых, механических и электрических приспособлений.

Стоимость, время и оперативность скупки лома металла оговаривается индивидуально, ведь многое зависит от качества сырья и его объема. В любом случае, «Форсаж» предлагает выгодные цены и сможет порадовать своего клиента справедливой сделкой. Для того чтобы начать кооперацию, следует связаться с менеджерами и обсудить с ними возможные условия сотрудничества. После выезда и анализа специалиста оговариваются все остальные моменты.