Снимаем недорого офис в центре Санкт-Петербурга

Центральный район Санкт-Петербурга считается абсолютным лидером по количеству бизнес центров. В этом районе собрано практически 18% от общего количества офисов. Такая популярность связана с тем, что снимать офис в самом центре СПБ – это престижно и комфортно. Если у компании здесь есть свой офис класса «А» или «Б», то она сразу показывает свой статус и может оставаться уверена в постоянных клиентах, которые будут относиться серьезно.

Как правило, стоимость офисов в самом центре держится на высоком уровне. Однако сейчас можно найти и несколько вариантов, которые смогут устроить каждую компанию. Ведь офис в центе города – это удобно, престижно и безопасно.

Предложения по аренде офисов в центральном районе СПб

Бизнес-центр «Итальянская 17»

Итальянская 17 – это современный центр, который получил класс «А». Находится здание недалеко от станции метро «Невский Проспект». В центре выполнен современный ремонт, установлены быстрые лифты, есть системы безопасности, вентиляции. Также на территории расположена парковка, магазины, банкоматы, рестораны и многое другое.

Аренда осуществляется на следующих условиях:

Есть складские помещения, за один квадратный метр придется заплатить 1 100 рублей. Площадь склада составляет 26,5 м2. Также центр предлагает два офиса площадью 136,6 и 228,1, стоимостью 1600 рублей за один месяц.

Минимальный срок заключения договора составляет 11 месяцев.

БЦ «Александровский»

БЦ «Александровский» - это здание, которое состоит из 8 этажей и получило класс «В». Центр может похвастаться удобным расположением, рядом находится метро «Александра невского», есть автомобильная парковка. Так что, сотрудникам и клиентам будет место для автомобиля.

Офис современный есть, качественный ремонт, системы вентиляции, безопасности и многое другое. Также есть скоростной интернет, который позволит выполнять любые поставленные задачи.

Здесь вы сможете снять офисный блок площадью в 417 квадратных метров, в каждом блоке находится сразу 7 кабинетов. Стоимость за один квадратный метр составляет 120 рублей, общая стоимость аренды 521 250.

Бизнес-центр «Tempo»

Сооружение находится практически в самом центре города и может похвастаться шикарной инфраструктурой. Здесь есть пропускная система, современные лифты, быстрый интернет, парковка, системы вентиляции и многое другое. Расположение офиса сможет устроить практически каждого человека, который желает снять качественный офис.

Здесь вы сможете снять офис площадью в 30,7 и 54,8 м2. Стоимость от 1700 до 1800 рублей в месяц. Также центры предлагает снять офисный блок 247,8 м2 стоимостью за один метр 1200 рублей.

БЦ «Толстовский Дом»

Расположен в культурной части СПБ. Здесь современная отделка, ремонт, есть интернет, системы безопасности, охрана, быстрый интернет. Здание выполнено в уникальной архитектуре, которая никого не сможет оставить равнодушным. Центр получил класс «В».

Здесь вы сможете снять офисно-торговые помещения 174,5 м2, стоимостью за один метр 1000 рублей в месяц.

Бизнес-центр «Owental History»

Это современный центр, который имеет удобное расположение. В офисе выполнен современный ремонт и есть необходимые системы безопасности, лифты, интернет и многое другое.

Здесь вы сможете снять офис площадью от 35,1 до 244,9 квадратных метров. Стоимость одного метра от 1050 до 1250 рублей в месяц. Но здесь многое зависит от этажа и площади.

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