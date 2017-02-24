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Самые популярные стиральные машины

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Первый вопрос, которым мы задаемся перед покупкой стиральной машины: какая самая надежная? Дать ответ на него поможет представленный ниже рейтинг.

После изучения данных о продажах стиральных машин в России за прошлый год был сформирован список лучших по качеству и надежности. Выбор техники очень большой, и каждому достаточно сложно определиться с выбором. Огромный ассортимент стиральных машин можно посмотреть на сайте http://spb.aport.ru/stiralnye_mashiny/cat368, а также изучить актуальные цены на этот товар.

Начнем с лучших полноразмерных стиральных машин, так как эти модели покупают чаще всего. Они имеют стандартные габариты и позволяют выстирать белье для семьи из трех и более человек.

  • Bosch WAW 28440. Стиральная машина из дорогих моделей, но высокая ценовая политика имеет разумное оправдание. Стандартные габариты позволяют загрузить до девяти кг белья, сборка отменного качества (Германия). Скорость отжима можно охарактеризовать как самодостаточную — 1400 об/мин, для сравнения, модели в среднем ценовом сегменте имеют более низкий показатель — до 1200 об/мин. Модель укомплектована мотором EcoSilenseDrive, который снижает уровень шума во время отжима. Есть система защиты от протечек, гарантия на которую распространяется на весь период эксплуатации.

  • Asko W6444 ALE. Скандинавское производство дает о себе знать: устойчивая система амортизации и бетонный противовес, который гасит вибрацию даже на самых высоких скоростях оборотов во время отжима. Класс энергоэффективности А+++, что позволяет на 30-40% сократить потребление ресурсов. Как и у Bosch WAW 28440, есть полноценная система защиты от протечек (шестикратная). На выбор пользователя десять программ: на первый взгляд, может показаться, что это мало, но их вполне достаточно для стирки самых разных вещей. Причем каждая программа работает безупречно.

  • LG FH-4A8TDS4. Конечно же, рейтинг лучших полноразмерных моделей не мог обойтись без производителя LG. Прежде всего, стиральная машина привлекает внимание женщин. Модель имеет стильный дизайн: серебристый корпус, сенсорный экран, черная накладка. Отличная стиральная машина, которая стирает с паром и стоит в два раза дешевле Bosch.

 

А теперь рейтинг стиральных машин узкого типа для малогабаритных квартир.

  1. Bosch WLG 2416 MOE. Глубина еще меньше — 40 см, позволяет выстирать за один цикл до пяти кг белья. Чтобы сократить время стирки, можно использовать режим SpeedPerfect.

  2. Vestfrost VFWM 1041 WE. Глубина машинки составляет всего 42 см, поэтому она займет минимум места и будет выполнять все возложенные на нее функции. Есть 15 программ, загрузить можно до шести кг белья.

  3. Bosch WLG 20060. Модель для тех, кто предпочитает экономию ресурсов, функция ActiveWater позволяет сократить затраты ресурсов.

 

Выбрав хорошую технику, при правильной эксплуатации можете ожидать, что она прослужит не менее семи лет.

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