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Кожаные куртки от ТОТОGROUP: эффектный дизайн и безупречное качество

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22 Февраля 2017, 14:52

Производственная компания Санкт-Петербурга ТОТОGROUP предлагает покупателям стильные кожаные куртки и дубленки, изделия из натурального меха для женщин и мужчин

Верхняя одежда из натуральной кожи и меха должна быть не просто стильной и качественной. Эксплуатация курток, дубленок, роскошных шуб и демократичных пуховиков не принесет удовольствия и не подарит комфорт, если вы не смогли подобрать «свое» изделие. Профессиональные консультанты производственной компании ТОТОGROUP помогут сделать верный выбор и найти подходящую верхнюю одежду для любого сезона. На сайте http://www.totogroup.ru/im/dlya-zhenschin/osen-zima-2016-2017/zhenskaya-kollekciya/kozhanie-kurtki можно внимательно ознакомиться с ассортиментом кожаных курток и подобрать эффектную, изысканную и практичную модель в соответствии со своими эстетическими предпочтениями. В коллекции представлены самые разные модели — с меховой оторочкой и капюшонами, удлиненные и короткие, весенние и осенне-зимние

 

Выбор качественной кожаной куртки от компании ТОТОGROUP — правильное решение для любой модницы. Нет ничего странного, что многие покупатели предпочитают эту марку. ТОТОGROUP — не просто продавец, а производитель востребованной верхней одежды с использованием натурального меха и кожи. В ассортименте представлены шубы, дубленки и стильные кожаные куртки. Удобно, что на каждую модницу найдется подходящий размер эффектного изделия.

 

Указанная компания уже много лет осуществляет производственную деятельность по пошиву, разработке индивидуального дизайна, созданию собственных коллекций. Сегодня купить кожаные куртки и другие изделия марки можно по привлекательным ценам в Северной столице России и других регионах. Также есть возможность внимательно изучить ассортименте через интернет-портал и сделать свой выбор. К главным преимуществам компании ТОТОGROUP можно отнести:

 

    • наличие собственного производства с эксклюзивным дизайном;
    • скидки и выгодные расценки для новых и постоянных клиентов;
    • профессиональный штат специалистов — дизайнеров, технологов и конструкторов;
    • розничные торговые площади с полным ассортиментом;
    • оперативная доставка продукции по всей территории России;
    • высокое качество материалов.

Модная верхняя одежда из кожи и меха — отличное решение для стильных особ. Благодаря сотрудничеству с производственным предприятием ТОТОGROUP, каждый покупатель будет выглядеть великолепно и сможет подобрать вещь точно по размеру. Петербургские дизайнеры создают классические и трендовые модели с учетом эстетических потребностей клиентов.

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