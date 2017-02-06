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Выручка активов Дмитрия Мазурова составила 5 млрд долларов

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22 Февраля 2017, 14:48

New Stream Group, объединяющая активы Дмитрия Мазурова, оценила итоги деятельности входящих в нее компаний в 2016 году - размер выручки по бухгалтерской отчетности составит 5 млрд долларов, а консолидированная выручка — 3 млрд.

 

 

Обзор активов Дмитрия Мазурова следует начинать с Антипинского НПЗ. На предприятии незначительно, на 300 тыс. т (в сравнении с 2015 годом), снизился объем переработки — 7,8 млн т. Однако рекордным для завода оказался объем производства дизельного топлива стандарта Евро-5: летнего горючего выпустили 2,1 млн т, что в два с лишним раза больше показателей предыдущего года. Размер выручки предприятия, по оценкам самой New Stream Group, достигнет 156 млрд рублей, что означает ее увеличение на 2 млрд рублей.

Всего на двух предприятиях Группы компаний «Новый Поток» Антипинском и Марийском НПЗ в течение года переработали 9,35 млн т нефти. Выручка завода в Марий Эл прогнозируется на уровне 25 млрд рублей, что не меньше, чем в 2015-м.

Рекордные показатели зафиксированы и у эксклюзивного поставщика продукции Антипинского НПЗ — «АНПЗ-Продукт». В компании отметили увеличение объема реализации нефтепродуктов за сутки (4,5 тыс. т), за месяц (144, 2 тыс. т). За год потребителям было отпущено 1,4 млн т дизельного топлива.

Уверенным ростом производства отметились две компании, сравнительно недавно вошедшие в New Stream Group. Вдвое выросло производство битума в городе Кстово (итог-2015 — 109 т), вдвое увеличился грузооборот компании «Коммандит сервис», владеющей перевалочным пунктом в Мурманске (1,25 млн т темных нефтепродуктов).

В 2016 году каждый актив что-то обновил, приобрел или построил. Главным объектом на Антипинского НПЗ стала Установка глубокой переработки мазута. «АНПЗ-Продукт» обзавелся собственной нефтебазой в Ишиме. «Нью-Петрол» добавила в сеть автозаправок мультитопливные станции, где водители могут заправляться не только жидким топливом, но и пропан-бутановыми смесями. «Коммандит сервис» приобрели новый танкер «Полар Рок» для использования его в качестве плавучего хранилища нефтепродуктов. Региональная общественная организация «Новый Поток», в ведении которой пропаганда спорта и его развитие, открыла в Тюмени школу дзюдо, уже принявшая 250 ребят, желающих изучать традиционную японскую борьбу.

Нефтяная компания «Новый Поток» продолжила работы по улучшению экологической обстановки в Бузулукском бору Оренбургской области, где ей предстоит начать добычу углеводородов. За год были восстановлены защитные конструкции на 25 неработающих скважинах, которые более не несут угрозы окружающей среде.

New Stream Group отчиталась о работе активов впервые. Объединение компаний под этим брендом состоялось осенью 2016 года.

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