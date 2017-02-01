Фотосток Depositphotos — полезный ресурс для фотографов и сайтов, ищущих хорошие снимки

Фотография — одно из самых распространенных увлечений на сегодняшний день. Качественная фототехника стоит достаточно недорого, чтобы ее можно было приобрести просто для удовольствия. Но даже те, кто фотографирует исключительно для себя и друзей, рано или поздно понимают, что некоторые снимки вполне достойны продажи — вопрос лишь в том, где и как их продать?

Depositphotos — сделайте свое хобби доходным

Depositphotos — фотобанк, при помощи которого можно зарабатывать на фотографиях, не прикладывая для этого лишних усилий. Достаточно стать одним из авторов сайта и регулярно пополнять его архив качественными снимками. Данный источник фотографии используется многими интернет-порталами — сайтам требуются свежие снимки для оформления статей и новостей, а покупать их через стоковые хранилища проще и дешевле всего.

Продажа фотографий через фотобанк — это простой способ заработать на любимом увлечении. Здесь не нужно лично искать покупателей и договариваться о цене. Все, что нужно сделать автору снимка — сопроводить изображение детальным описанием, чтобы фото можно было найти через поиск. Приобретение снимка покупателем происходит автоматически по фиксированной цене — и деньги сразу поступают на счет автора.

Depositphotos не ограничивает своих пользователей в тематиках — категории исчисляются десятками. Среди них есть как более, так и менее востребованные — если понять, какие снимки пользуются высоким спросом, можно дополнительно увеличить свой доход.

Легальные авторские снимки на любые темы

Удобства стокового хранилища для фотографов вполне очевидны. А чем фотобанк выгоден для сетевых изданий?

В первую очередь, Depositphotos раз и навсегда решает проблему с авторскими правами. Фотобанк предлагает легальный контент, использование которого не связано ни с какими рисками.

Кроме того, все снимки стокового хранилища отличаются высоким качеством и разрешением. Поисковая форма сайта позволяет задать самые детальные требования к снимку — и быстро найти фотографию, идеально иллюстрирующую материал.

И наконец, фотосток — это наиболее дешевый фото и видео контент, что особенно важно, если снимки и короткие видеоролики требуются постоянно. Depositphotos предлагает несколько удобных тарифных пакетов — даже если интернет-порталу нужны свежие снимки в больших количествах, их покупка не обойдется слишком дорого.