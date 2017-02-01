WestComp поможет выбрать отличное оборудование и существенно сэкономить

Начиная с 2003 года, фирма WestComp специализируется на продаже оборудования бывшего в использовании. Комплектующие IT, в частности серверы, компьютеры, поставляются исключительно из Европы.

Честно говоря, когда речь заходит о покупке компьютеров, серверов и другого технического и программного оборудования, мы чаще всего стараемся найти новые модели. Давным-давно сложился стереотип, что вещи такого рода, бывшие в употреблении, долго не работают, быстро выходят из строя, либо выполняют свой функционал не в полную мощность. Компания WestComp своей успешной деятельностью полностью опровергает этот миф. Более того она доказывает обратное.

Принцип работы компании WestComp

Начиная с 2003 года, фирма WestComp специализируется на продаже оборудования бывшего в использовании. Комплектующие IT, в частности серверы, компьютеры, поставляются исключительно из Европы. На реализацию идут только качественные проверенные бренды, такие как Dell, HP, Cisco и другие популярные производители. Поскольку закупка идет непосредственно из-за рубежа, то нет опасения в плохом качестве товара, он изначально прошел отличную сборку, получил хорошие технические характеристики и идет с большим гарантийным сроком.

Необычный подход к экономии приносящий доход

Всем известно, что купить новый и хороший сервер, довольно сложная задача, особенно если речь идет о начинающей фирме. Стартовые деньги изначально необходимо считать, но и без IT-оборудования работу не поставить. В этот момент на помощь приходят серверы бу. Стоят они на порядок меньше, чем новые модели, а служат ничем не хуже. Единственный момент, который нужно учитывать: предоставляются ли гарантии по эксплуатации на данное оборудование. Компания WestComp уверена в своем товаре, поэтому предлагает хороший гарантийный срок использования и как приятный бонус совершено бесплатно услугу Money back.

Вот уже больше десяти лет такой практичный подход к сетевому оборудованию, персональным компьютерам и серверам в частности дает возможность рациональным предпринимателям хорошо сэкономить и при этом успешно вести свой бизнес.

Что очень удобно в компании есть постоянно обновляющий прайс-лист, он содержит данные только об актуальных товарах в наличие. На сайте WestComp также можно посмотреть характеристики необходимого оборудования, узнать про страну – производителя. Доставка также довольно удобна, она может быть организована как компанией, так и вами лично.

Чтобы иметь хорошее и качественное оборудование, вовсе необязательно платить огромные деньги, достаточно найти хорошего и честного продавца, который не заставит вас переплачивать, а предложит выгодное решение. Одним из таких предприятий является команда по продаже IT оборудования WestComp, с которой вы поймете, что такое разумные расходы на хороший товар.