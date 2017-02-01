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Рассрочка от застройщика: преимущества и подводные камни

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20 Февраля 2017, 09:29

На что стоит обратить внимание при покупке недвижимости в рассрочку. Плюсы и минусы кредита от застройщика. Кому подойдут условия рассрочки.

Изначально рассрочка была ответной реакцией рынка недвижимости на ужесточение банковских требований к заемщикам. Проценты по ипотеке выросли, жилищный кредит стал малодоступным, поэтому застройщикам пришлось искать другие выходы из ситуации. Сейчас купить квартиру в рассрочку в СПб предлагают практически все крупные девелоперы. Первоначальный взнос составляет 20-50 процентов от стоимости жилья, а последняя выплата должна пройти до завершения строительства дома.

Выгодная схема покупки

Условия договора зависят от возможностей застройщика и сроков сдачи здания: чем больше объектов у девелопера, тем больше вариантов он предоставляет покупателям. От банковской ипотеки рассрочку отличают следующие преимущества:

  • Минимальный пакет документов, так как нет необходимости доказывать свою платежеспособность, привлекать созаемщиков или поручителей по кредиту.
  • Широкий выбор: аккредитацию банков получают далеко не все жилые комплексы, у застройщиков таких ограничений нет; например, в «Цветном городе» от «ЛСР. Недвижимость» будет построено 80 высотных домов, квартиру в любом из них можно приобрести в рассрочку.
  • Лояльное отношение: застройщики не требуют хорошей кредитной истории и редко применяют штрафные санкции при задержке ежемесячных выплат.
  • Отсутствие переплаты: если речь идет о рассрочке на 1-2 года, то она чаще всего выдается без процентов; при увеличении срока кредитования растут и затраты — в этом случае процентные ставки могут составлять 5-18% годовых.

Покупка квартиры в рассрочку — хорошая возможность зафиксировать цену на старте продаж или «поймать» выгодную акцию от застройщика. Экономия может быть существенной. Для сравнения — на стадии закладки фундамента ЖК «Цивилизация» квадратный метр стоил от 76 000 рублей, на момент подготовки материала эта цифра увеличилась почти на 10%.

Ложка дегтя

Желающих оформить рассрочку привлекает отсутствие процентов. Не стоит игнорировать и обратную сторону договора с застройщиком:

  • Сжатые сроки. Кредит нужно погасить за 12-36 месяцев.
  • Большой размер первоначального взноса. Рассрочка удобна в том случае, если у вас есть накопления.
  • Оформление права собственности только после окончания строительства и выплаты долга. До этого момента с квартирой нельзя проводить никаких сделок.
  • Санкции при систематическом нарушении условий сотрудничества. Просрочка платежа на 3 месяца и более — основание для расторжения договора.

Рассрочка от застройщика подойдет покупателям, располагающим накоплениями и стабильно высоким доходом. Она оптимальна для инвестиций в недвижимость и покупки жилья для последующей сдачи в аренду. Ипотека же рассчитана на людей с более скромными финансовыми возможностями, предполагает сравнительно небольшой первоначальный взнос и ежемесячные выплаты в течение длительного времени. Какой бы вариант вы не выбрали, стоит обратить пристальное внимание на условия договора.

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