Чем привлекателен хостинг и не только от "2domains"

Повезет, если есть знакомый, который отлично разбирается в хостингах и сможет посоветовать хостера, где услуги предоставляются по доступным ценам и высокого качества. Однако если таковой отсутствует, то не стоит действовать методом проб и ошибок, обращаясь в каждую компанию и пытаясь найти лучшую. Ведь есть хостер, который существует много лет и имеет положительную репутацию — это "2domains". Если сказать о нем в двух словах, то тут можно как найти домен com.ua недорого, так и vps сервер для крупного веб-проекта.

Доступные цены на услуги "2domains"

Очень часто вебмастера обращают внимание на цену хостинга, забывая о том, что есть такой параметр, как качество. В результате этого они бессмысленно тратят деньги, так как качество услуг их явно не устраивает. Что касается расценок на хостинг в "2domains", то здесь они низкие и при этом доступность не сказывается отрицательно на качестве предоставляемых услуг.

Высокий уровень защиты и домены

Если кто-то уже успел обзавестись хостингом в данной компании, то все его опасения по поводу безопасности важной информации будут излишними. Ведь данные шифруются, и получить доступ к ним третьи лица не смогут. "2domains" гарантирует постоянную поддержку сайтов, даже при профилактических работах на сервере. Уровень безопасности растет с каждым днем, что дает уверенность в том, что даже современная вирусная программа не сможет нанести вред.

Что касается доменов, то в наличии есть домен com за 100 рублей, ру по такой же стоимости, а также иные домены. Цены на определенные домены время от времени могут снижаться. Так что, каждому может повезти, и он отлично сэкономит на их покупке.

Конструкторы сайтов и оперативная работа службы поддержки

Можно воспользоваться стандартным загрузчиком FTP и загрузить все данные на сервер или сделать акцент в пользу конструктора сайтов. Компания предлагает воспользоваться последним и абсолютно бесплатно. Его удобный интерфейс поможет ознакомиться со всем функционалом быстро даже новичку и уже через пять минут использовать в полноценном режиме.

Все возникшие вопросы следует прямиком адресовать работникам службы поддержки. Для этого создать "тикет" на сайте или воспользоваться мессенджером icq.

Способы оплаты услуг в "2domains"

Если вебмастер уже определился с перечнем услуг хостера, то оплатить он их может с помощью:

- Webmoney;

- Z-payment;

- банковской карты;

- терминалов и другими способами.

Достаточно часто хостер делает скидки на многие услуги и предлагает воспользоваться выгодными спецпредложениями. Первыми о них узнают клиенты компании.