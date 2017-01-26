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Однокомнатные квартиры в ипотеку: инвестиция в будущее

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06 Февраля 2017, 10:02

Преимущества однокомнатных квартир в современных планировках. Что выгоднее купить – жилье в новостройке или на вторичном рынке? Подбор комфортных однокомнатных квартир от Строительного треста в ипотеку.

Однокомнатный максимум: самая рациональная планировка

А вы знали, что современная однокомнатная квартира относится к наиболее эргономичным вариантам жилья, если речь идет о супружеской паре или одиноком человеке? Как показывают исследования психологов, такое пространство максимально рационально используется и удобнее для жизни, чем более расширенные варианты. Дело в том, что замеры времени показали: 70% времени человек находится в основном помещении, а остальные 30% распределяются между кухней, санузлами, прихожей, лоджией. Вот ответ для тех, кто сомневался – однокомнатные квартиры в новостройках от застройщика это не только выгодно, но и удобно.

Жилплощадь, разумеется, должна быть просторной, соответствовать современным требованиям. Такое жилье в Санкт-Петербурге предлагает, например, объединение «Строительный трест», известное своей принципиальной позицией «Студий – нет». Такая практика гарантирует, что даже самая доступная квартира будет комфортной для жизни.

Однокомнатная квартира в ипотеку: инвестиция в будущее

Обычно 1-комнатные варианты приобретаются для молодежи или для людей, вышедших из экономически активного возраста. Учитывая, что жилье – самая крупная инвестиция для большинства людей, обойтись без кредита бывает сложно. Но решение купить квартиру в ипотеку вызывает массу сомнений. Не лучше ли копить деньги, чем брать в долг – что, в конце концов, выгоднее?

Множество экспертов по финансам пришли к единодушному мнению – ипотека это наиболее обоснованный кредит в жизни. Но почему?

  • Во-первых, недвижимость является наиболее крупным, ликвидным и надежным капиталом.
  • На протяжении всей истории существования недвижимости тотально она только растет в цене.
  • Ипотечный кредит со времени превращает в актив, по сравнению с арендной платой, которая однозначно отнимает деньги.
  • Процентные ставки по ипотеке всегда меньше, чем у других типов кредита.

При выборе застройщика важно учитывать разнообразие предложений по ипотечным продуктам. Лучше, если строительная компания сотрудничает с главными игроками финансового рынка – это расширяет возможности покупателя и говорит о репутации застройщика. 

жк NewПитер Строительный трест

Что лучше – «вторичка» или новостройка?

При отсутствии собственного жилья острый вопрос – купить ли квартиру на вторичном рынке, чтобы в ней можно было жить сразу, или вложиться в жилье на стадии строительства?

С экономической точки зрения этот вопрос вполне подробно изучен. Если у вас есть даже малая возможность пожить некоторое время с родственниками или на съемной площади, то однокомнатные квартиры в новостройках от застройщика – гораздо более выгодное вложение. Причины тому очевидны: качество жилья выше, а цена выгоднее. Тем более что сейчас даже новые районы строятся комплексно – с необходимой инфраструктурой, паркингами, близко к транспортным артериям. Часто комплексная застройка даже удобнее, чем обжитые районы, строившиеся в принципиально иных экономических реалиях. АО «Строительный трест» - застройщик с 25-летней историей работы в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Калининградской области. Объединение возводит дома исключительно из кирпича, что обеспечивает традиционно высокое качество жилья. Удобные для жизни однокомнатные квартиры присутствуют во всех многоквартирных домах застройщика: ЖК «Капитал», ЖК NEWПИТЕР, ЖК «Лиственный», ЖК «Пляж».

Подобрать 1-комнатные квартиры в кирпичных домах и хорошо спроектированных районах вы можете здесь: www.stroytrest.spb.ru.

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