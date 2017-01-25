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Отпуск в Саках

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03 Февраля 2017, 13:17

Курорт Саки является одним из самых старых. Он окружен такими крупными городами, как Евпатория и Симферополь.

Лето курорта – жаркое, а зима теплая, что делает отдых здесь актуальным в период всего года. Городок отлично подойдет для спокойного или активного отпуска. Хорошо развитая инфраструктура, наличие интересных экскурсий, музеев, достопримечательностей, развлечений сделают отпуск незабываемым. Здешняя полоса пляжей, покрытых песком, и неглубокий заход в воду – все это сделало его комфортным для отдыха с детьми.

Саки, прежде всего, курорт лечебный. Наличие множества санаториев дает хорошую возможность поправить здоровье и улучшить иммунитет. Поэтому большинство туристов приезжают сюда за качественным отдыхом. К примеру, в санаторий Полтава Крым съезжаются туристы со всего света, чтобы отдохнуть и избавиться от проблем со здоровьем. Город также отлично приспособлен для людей, которые имеют различные формы инвалидности.

Уже долгое время курорт известен своими лечебными грязями, которые толстым слоем покрывают дно соленого озера. А еще – своим сухим климатом и витающим ароматом степных трав. Кроме того, воздух курорта насыщен йодом и морской солью. Не менее популярны и полезны минеральные источники.

Комбинация этих факторов делает успешным лечение многих болезней. А именно:

  • позитивно влияет на дыхательную систему;
  • избавляет от кожных проблем;
  • ускоряет заживление ран;
  • помогает в лечении бесплодия.
 

Основная специализация курорта – грязелечение. Лечебная грязь и рапа этого городка не имеют аналога в мире.

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