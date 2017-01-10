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Возможности банковской карты и ее владельца

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30 Января 2017, 12:11

Банковская карта – удобный инструмент для расчетов за товары и услуги. Современные банки предлагают большое количество продуктов, среди которых наверняка есть карта, идеально подходящая именно вам.

С банковской картой ваши возможности – шире!

 

В первую очередь речь идет об удобстве пользователя, но, конечно, не только. К примеру, с помощью пластиковой карты легко подчеркнуть свою индивидуальность – выбрав продукт с необычным дизайном или даже придумать собственный; имидж – с этой задачей прекрасно справляются предложения со статусом Gold и Platinum. Немаловажна и прозрачность операций, производимых путем безналичного расчета, а также сохранность средств, которые лежат на вашем счете, высокая степень безопасности от взлома данных и т. д. И все же, первое и наиболее очевидное преимущество карты в сравнении с наличными – удобство.

Надо сказать, что финансовые организации активно развивают это направление, прибегая к помощи таких современных инструментов, как интернет, мобильные устройства, компьютеры, другая техника и электроника. А собственно удобство начинается уже с первого шага клиента к использованию карты, ведь нередко можно заказать банковскую карту через Интернет. Чтобы получить готовую кредитку или дебетовую карту, тоже не всегда обязательно делать визит в банк: возможна доставка курьером или почтой.

Что касается собственно использования, то расплатиться карточкой в городе можно практически везде – большинство магазинов, кафе, ресторанов, гостиниц, салонов красоты и фитнес-центров давно оборудовано POS-терминалами. Некоторые интернет-магазины требуют предоплату, а некоторые при условии предварительного расчета делают покупателям скидки. И в том, и в другом случае банковская карта выручит вас: чтобы совершить платеж, вам даже не придется вставать из-за компьютера.

То же самое касается услуг – например, коммунальных, услуг детского сада и т. д. Вместо того чтобы каждый месяц стоять в очереди в кассу, и вообще наносить визит в эту кассу, стоит создать шаблон платежа с реквизитами компании-поставщика услуг. Сделать это можно и через банкомат, и через онлайн-банк (интернет- или мобильный).

Кстати, для активных пользователей сети, которые и большинство покупок делают в интернете, на сегодняшний день разработано особое предложение – виртуальная карта. Она обладает теми же характеристиками, что и обычная, с одной разницей: не имеет материального носителя. Есть чем порадовать и тех, кто чаще любит ходить по магазинам и хотел бы поменьше задерживаться на кассе (чтобы успеть побольше обойти), – им подойдут карты бесконтактные. Встраиваемый в такую карту чип позволяет производить оплату в одно касание, данные владельца обрабатываются моментально, а идентификация происходит с помощью привычного ПИН-кода.

Какую особенность вас как покупателя и пользователя услуг не отражает ваша карта? Поинтересуйтесь – возможно, в вашем или соседнем банке есть как раз тот продукт, который разработан специально для вас!

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